عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1980| تقارير أمريكية تتسبب في انهيار أسعار الذهب

صدى البلد

تسبب  تقرير الوظائف الأمريكي الذي أظهر ارتفاع الوظائف الجديد بنحو 199 ألف وظيفة، في تراجع سعر الذهب  بقوة خلال الأيام القليلة الماضية.

 وخلال أسبوع واحد، هبط سعر الذهب عالميا  من 2021 دولارا للأوقية الأربعاء الماضي إلى 1980 دولارا اليوم.

وتأثر سعر الذهب تأثيرا سلبيا بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي أظهر ارتفاع الوظائف الجديد، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 3.7% من أعلى مستوياته في عامين عند 3.9%.

 

وتدل قوة بيانات الوظائف على استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي ودعم معدلات التضخم، وبالتالي البنك الفيدرالي سيأجل قرار خفض الفائدة بعد أن كانت الأسواق تتوقع أن يبدأ خفض الفائدة في شهر مارس 2024.

 أسعار الذهب عالميا 

سجلت أسعار الذهب عالميا اليوم، الأربعاء 13-12-2023، قيمة 1980 دولارا للأوقية. 

بالنسبة لسعر الذهب المحلي فلم يتأثر ببيانات التضخم الأمريكية، لأن سعر الأونصة تحرك بشكل محدود، بالإضافة إلى حالة التذبذب والتحرك العرضي المسيطرة على سعر الذهب المحلي منذ الأسبوع الماضي، والتي دفعت السعر إلى تجاهل انخفاض سعر الأونصة العالمية مؤخراً وعدم التفاعل معه.

سعر الذهب في مصر 

وفي السوق المحلية، سجل  سعر الجنيه الذهب 22.320جنيه .

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام  الذهب عيار 18 إلى بيع 2,374 شراء 2,391

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى بيع 2,770 شراء 2,790

أسعار الذهب اليوم

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 3,166 شراء 3,189
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,902 شراء 2,923
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,770 شراء 2,790
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,374 شراء 2,391
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,847 شراء 1,860
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,583 شراء 1,594
الاونصةبيع 98,454 شراء 99,165
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 22,160 شراء 22,320
الكيلوبيع 3,165,714 شراء 3,188,571

..

 

 

الذهب سعر الذهب سعر الذهب عالميا التضخم أسعار الذهب عالميا سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الذهب مصر أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع فتوح والزناري وصبحي| هذا ما حدث في القلعة البيضاء

السيسي بالمركز الأول.. ننشر أرقام مرشحي الرئاسة في 30 لجنة عامة بالمحافظات

السيسي يكتسح.. ننشر الأرقام التي حصل عليها المرشحون في 12 لجنة عامة

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر في لقاء مع أشرف زكي | تفاصيل

حقيقة مد انتخابات الرئاسة إلى يوم رابع.. رد حاسم من الهيئة الوطنية

استمرار الأمطار .. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

عمليات خاصة.. إجراء عاجل من إسرائيل لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس

موضوعات متعلقة

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

5 توصيات عاجلة.. تحركات سريعة من لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع|تفاصيل

الزيادة خلال أيام..تفاصيل قرار تطبيق الحد الأدنى لإجور العاملين في القطاع الخاص

باقي يومين.. 15 ديسمبر انتهاء هدايا البنوك للمواطنين

زلزال قوى يضرب أسعار الذهب.. وقيمة غير متوقعة لـ عيار 21

محيي الدين: مصر أكدت على ضرورة التوازن بين تنفيذ العمل المناخي ودعم الدول النامية

القومي للحوكمة يبحث مع معهد الإدارة العامة في البحرين سبل تعزيز التعاون

65 متدربا من المؤسسات الصناعية يشاركون في برنامج تدريبي ينظمه معهد التخطيط

ترشيحاتنا

تطورات القصف الروسي على كييف.. ارتفاع الإصابات لـ 25 وتضرر مستشفى للأطفال

إكسترا نيوز: المرشح السيسي يحصل على 69756 صوتًا باللجنة العامة بقسم طهطا بسوهاج|فيديو

اتعرضت لأذى.. طليقة مسلم تكشف أسباب انفصالهما

الخيم غُمرت بالمياه.. النازحون من غزة يخوضون معركة أخرى مع الأمطار والبرد

لمناقشة بعض الأمور الرعوية .. البابا تواضروس يستقبل أسقف جنوب سيناء

إكسترا نيوز: حصول المرشح السيسي على 57 ألفا و158صوتاً باللجنة العامة بمركز الأقصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كبسة الكفتة| جديدة وغير تقليدية

بملابس ملفتة| نورهان منصور تثير ضجة على السوشيال ميديا

لن تصدق| تناول هذه المشروبات لتقوية العظام

قصة حارس نابليون الشخصي الذي رافقه من مصر إلى فرنسا وأصبح مملوكًا

فيديو

من كراتين البيض الورق.. مقطع فيديو صادم لساندويتش برجر |شاهد

ملأت صالات تحرك المسافرين.. مياه الأمطار تغرق مطار بيروت

خطفت الأضواء في حفل التنصيب.. من هي فاطمة صديقة رئيس الأرجنتين

مكالمة عاصفة بشأن غزة.. ماذا قال نتنياهو للرئيس الروسي بوتين؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ