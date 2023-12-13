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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم قائد كتيبة.. الاحتلال يعلن مصرع 8 عسكريين إضافيين خلال معارك في غزة

قوات الاحتلال _ صورة
قوات الاحتلال _ صورة أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 8 جنود من قواته قتلوا أمس في القتال بقطاع غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال إنه لقى 6 ضباط وجنديين حتفهم في القتال بغزة أمس، حيث كان من بينهم قائد الكتيبة 13 في لواء "جولاني".

وبذلك يرتفع عدد قتلى الاحتلال في الهجوم البري ضد حركة حماس إلى 113.

وكانت هيئة البث العبرية نقلت في وقت سابق، عن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو استعداده لحرب مع كل الفلسطينيين.

وذكرت الهيئة أن نتنياهو قال إنهم يستعدون في الاحتلال لاحتمال الحرب مع السلطة الفلسطينية الموجودة في الضفة الغربية المحتلة.

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