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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هبة مجدي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال.. شاهد

هبه مجدي
هبه مجدي

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها صورا جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

وخطفت هبة مجدي أنظار جمهورها بإطلالة جذابة مرتدية لوك كاجوال أنيق مما حازت على إعجاب متابعيها.
 

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي “المداح” وتدور قصة مسلسل "المداح 3.. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقًا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضًا أزمات.

اعمال هبة مجدي أسطورة العشق الفنانة هبة مجدي مسلسل المداح 3

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