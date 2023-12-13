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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل تنظيف الرجال للحاجبين يندرج تحت النمص المحرم.. الإفتاء توضح

صدى البلد

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: «ما حكم إزالة الشعر الموجود بين الحاجبين بالنسبة للرجال؟».

أجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه يجوز إزالة الشعر الموجود بين الحاجبين بالنسبة للرجال فهو ليس من النمص المنهي عنه.

 

هل يجوز للرجل حلق شعر الجسم بالليزر

قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، متحدثا عن حكم حلق شعر الجسم للرجال، إن بعض فقهاء الحنابلة أجاز إزالة الشعر بالليزر، إذا كان بغرض تقليل إزالته بالأدوات التقليدية أو إزالته بشكل نهائي.

وأضاف شلبي في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: ما حكم حلق شعر الجسم للرجال بالليزر؟.

أنه لا بأس بإزالة الشعر في المناطق الحساسة بأي طريقة مباحة غير ضارة، حتى لو كانت الإزالة فيها دائمة أي باستعمال الوسائل الحديثة ك"الليزر"، شرط أن يراعى الجنس عند فعل ذلك، فيفعل ذلك الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة. 

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اعتقاد خاطئ عن النمص

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الكثير من الناس لديهم فهم خاطئ لحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، (لعن الله النامصة والمتنمصة)، مضيفا: "الناس لما بتسمع الحديث بتأخده على مفهومه العام إن الست اللى هتيجى ناحية الحواجب هتبقى كده ملعونة".  


وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،: "هذا ما فهمناه من الفقهاء القدماء اللى فهموا الحديث من سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث ليس المراد منه اللعن على الإطلاق، فالسيدة عائشة أم المؤمنين جاءت لها إمراة وقالت لها أنا بتزين لزوجى، وبشيل بعض من حواجبى، قالت لها افعلى ولك الأجر والثواب، الله طيب وحديث (النامصة والمتنمصة)، شوف السيدة عائشة كانت فاهمة إن اللعن فقط للسيدة المنهية عن الزينة".


واردفت: المرأة المنهية عن الزينة ، هى المرأة التى مات زوجها فى فترة العدة، وهى فترة عبادة، وهنا ممنوعة من أنواع الزينة ومنها الأخذ من الحواجب، وكذلك المرأة التى تزيل الحواجب كاملة، أو المرأة التى تحاول فعل ذلك من أجل فتن الرجال، لكن المرأة التى تتزين لزوجها جائز وتثاب على ذلك".

 

النمص دار الإفتاء اعتقاد خاطئ عن النمص هل يجوز للرجل حلق شعر الجسم

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