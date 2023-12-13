عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لم يتألم| جنفير أنيستون تكشف تفاصيل حديثها لماثيو بيري قبل وفاته بساعات

جنفير أنيستون تكشف
جنفير أنيستون تكشف تفاصيل حديثها لماثيو بيري قبل وفاته

صرحت الممثلة والمنتجة العالمية جنفير أنيستون، بأنها كانت على اتصال بماثيو بيري في يوم وفاته حيث أعتاد نجوم مسلسل Friends، على التواصل مع بعضهم البعض في السنوات التي تلت انتهاء المسلسل في عام 2004. وأشارت أنهم أرسلوا رسائل نصية لبعضهم البعض قبل ساعات فقط من وفاة ماثيو بيري عن عمر يناهز 54 عامًا.

سبب وفاة مبهم

وقالت أنيستون في مقابلة لها مع مجلة Variety أنها كانت تحادث ماثيو بيري صباح يوم وفاته مؤكدة أنه "لم يكن يتألم،، لم يكن يكافح من أي مرض" ولا يزال سبب وفاته مبهم!

ودعت جنفير أنيستون الجمهور بتذكر ماثيو بيري دائمًا لأنه كان يرغب في ذلك. مشيرة إلى أنه كان سعيدًا وبصحة جيدة وأقلع عن التدخين.

كتبت أنيستون وزملاؤها أعضاء فريق مسلسل " Friends" تحية لزميلهم السابق وصديقهم العزيز ماثيو بيري. وقالت جنفير إنها تفتقد بيري بشدة وتأثرت كثيرًا بالحياة التي تأثر بها مؤكدة أنه كان "جميل جدًا" وتأمل أن يعرف أنه كان محبوبًا بطريقة لم يظنها أبدًا.

توفى الممثل الأمريكي الكندي ماثيو بيري في 28 أكتوبر من العام الحالي حيث عثر أحد مساعديه عليه في حوض الاستحمام الساخن الخاص به وهو فاقدًا للوعي في منزله بلوس أنجلوس. ولا يزال سبب وفاته غير مؤكد حتى الآن.

جنفير أنيستون ماثيو بيري مسلسل Friends Friends وفاة ماثيو بيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السنوار في مجلس الأمن| كيف تم استدعاؤه.. وهل يتوقف إطلاق النار في غزة

بعد وصوله 45 جنيهًا|قرار حكومي عاجل لنسف أسعار البصل وهذا موعد التراجع رسميًا

إصابة أهم لاعب وتحقيق للشحات و«حرب كولر»|ماذا يحدث في الأهلي قبل 48 ساعة حاسمة بالسعودية

السيسي بالمركز الأول.. ننشر أرقام مرشحي الرئاسة في 30 لجنة عامة بالمحافظات

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

تفاصيل قرار تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص

نقلتها طائرة خاصة لقصر أثرى بإيطاليا.. حفل أسطورى لخطوبة إعلامية شهيرة| فيديو

موضوعات متعلقة

إسرائيل تواصل فكرتها المسمومة| حاخام يهودي يدلي بتصريحات تؤكد خطة التهجير.. فيديو

رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لموقف محرج أثناء استضافته نظيره الهولندي| شاهد

بسبب إعلانها الساخر من الفلسطينيين| شاهد ماذا فعل متظاهرون بمتاجر ماركة شهيرة

التوراة تدعونا لذلك| حاخام يهودي يشجع الاحتلال على ق.تل أطفال غزة

"حكومتنا كاذبة وستقتلنا".. ضابط إسرائيلي يصف الحرب مع حماس | شاهد

ناموا جعانين وماتوا جعانين.. أسرة فلسطينية تبكي لفقدها 55 فردًا من منزلها| فيديو

المقاومة تصطاد جنود الاحتلال| فيديو مثير للجدل يتصدر محركات البحث.. شاهد

وسط قطرات المطر.. "الكعبة المشرفة" تتألق في مظهر بديع | شاهد

ترشيحاتنا

الانتخابات الرئاسية 2024.. انتهاء الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

حماس: نقول للصهاينة بأن قيادتكم الفاشلة لا تلقي أي اعتبار لحياة جنودكم الذين يُقتلون

لم يتألم| جنفير أنيستون تكشف تفاصيل حديثها لماثيو بيري قبل وفاته بساعات

تعملان بالوقود النووي .. بوتين يدشّن غواصتين جديدتين ويتعهد بمواصلة تطوير البحرية الروسية «فيديوجراف»

أبوه وأمه وأخوه| قرار عاجل بشأن مرتكب جريمة دار السلام

إكسترا نيوز تنشر المؤشرات الأولية للحصر العددي للجان العامة بالانتخابات الرئاسية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. ظهور هذه الأعراض يدل على التهاب الزائدة

جمالها خطف كأس العالم للأندية| حكم مباراة الاتحاد وأوكلاند تثير الجدل| ماذا فعلت؟

جمال شعبان: البوتاسيوم مفيد للقلب والمخ.. تعرف على أبرز الأطعمة الغنية به

أحذية الكعب العالي صممت قديما للرجال لا النساء.. ما القصة؟

فيديو

نقلتها طائرة خاصة لقصر أثرى بإيطاليا.. حفل أسطورى لخطوبة إعلامية شهيرة| فيديو

إسرائيل تواصل فكرتها المسمومة| حاخام يهودي يدلي بتصريحات تؤكد خطة التهجير.. فيديو

بعد غياب 21 عاما| يسرا تعود إلى المسرح.. وهذا هو رأيها في ظافر العابدين

مقطع فيديو لنائب بولندي يثير الجدل في عيد الحانوكا|لن تتوقع ماذا فعل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ