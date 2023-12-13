لم يتألم| جنفير أنيستون تكشف تفاصيل حديثها لماثيو بيري قبل وفاته بساعات

صرحت الممثلة والمنتجة العالمية جنفير أنيستون، بأنها كانت على اتصال بماثيو بيري في يوم وفاته حيث أعتاد نجوم مسلسل Friends، على التواصل مع بعضهم البعض في السنوات التي تلت انتهاء المسلسل في عام 2004. وأشارت أنهم أرسلوا رسائل نصية لبعضهم البعض قبل ساعات فقط من وفاة ماثيو بيري عن عمر يناهز 54 عامًا.

سبب وفاة مبهم

وقالت أنيستون في مقابلة لها مع مجلة Variety أنها كانت تحادث ماثيو بيري صباح يوم وفاته مؤكدة أنه "لم يكن يتألم،، لم يكن يكافح من أي مرض" ولا يزال سبب وفاته مبهم!

ودعت جنفير أنيستون الجمهور بتذكر ماثيو بيري دائمًا لأنه كان يرغب في ذلك. مشيرة إلى أنه كان سعيدًا وبصحة جيدة وأقلع عن التدخين.

كتبت أنيستون وزملاؤها أعضاء فريق مسلسل " Friends" تحية لزميلهم السابق وصديقهم العزيز ماثيو بيري. وقالت جنفير إنها تفتقد بيري بشدة وتأثرت كثيرًا بالحياة التي تأثر بها مؤكدة أنه كان "جميل جدًا" وتأمل أن يعرف أنه كان محبوبًا بطريقة لم يظنها أبدًا.

توفى الممثل الأمريكي الكندي ماثيو بيري في 28 أكتوبر من العام الحالي حيث عثر أحد مساعديه عليه في حوض الاستحمام الساخن الخاص به وهو فاقدًا للوعي في منزله بلوس أنجلوس. ولا يزال سبب وفاته غير مؤكد حتى الآن.