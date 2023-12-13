الاحتلال: ارتفاع عدد القـ.تلى إلى 10 بينهم 5 ضباط كبار

أعلن الاحتلال عن ارتفاع عدد الق.تلى إلى ١٠ الآن بينهم 5 ضباط كبار، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأشارت مواقع فلسطينية إلى أنه يشار بأنهم جميعا التقطوا صورا قبل أيام في غزة ويتفاخرون بتدمير منازل المدنيين حتى استطاعت المقاومة الفلسطينية الانتصار عليهم وقت.لهم.



كان من بين قت.لى قوات الاحتلال في غزة هو قائد الكتيبة 13 في لواء جولاني المقدم "تومر جرينبرج" في تصريح قبل أيام: تعالوا لنرى من استعد أفضل لهذه المعركة. نحن لدينا رغبة جامحة في الهجوم وقتل أكبر عدد من المقاومين الفلسطينيين .. ولكن النتيجة كانت ان المقاومة هي من قتلته.



يذكر أن الضباط والجنود القتلى هم نفسهم من بين الضباط والجنود الذين تفاخروا قبل اسابيع بالتقاط صورة في المجلس التشريعي بمدينة غزة ، وقد قتل الثمانية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.