جيش الاحتلال يعلن إصابة 4 جنود بجروح خطيرة شمال قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إصابة أربعة جنود بجروح خطيرة في حوادث مختلفة خلال المعارك مع مقاتلي حركة حماس بقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى وتم إبلاغ عائلاتهم بإصاباتهم.

وبحسب المعطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى يوم أمس، فإن حالة 33 جندياً أصيبوا منذ بداية القتال حتى اليوم تعتبر خطيرة.

ووفقا للمعطيات فقد أصيب ما لا يقل عن 600 جندي منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة، 135 منهم في حالة خطيرة - والباقي في حالة متوسطة أو خفيفة.

فيما بلغت حصيلة القتلى بين صفوف جيش الاحتلال إلى 113 ضابطا وجنديا منذ بدء العمليات البرية في 27 أكتوبر.