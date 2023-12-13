بابا الفاتيكان يدعو لإطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات إلى غزة

دعا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية حماس بشكل عاجل.

وقال البابا فرنسيس في تصريحات له: "يجب على جميع الأطراف أن تسعى جاهدة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأضاف بابا الفاتيكان إلى أنه يجب إطلاق سراح جميع الرهائن الذي لدي حركة حماس في قطاع غزة على الفور.

وعلى جانب آخر، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشروع القرار العربي الإسلامي والذي ينص على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وصوتت 153 من دول الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار العربي الإسلامي بوقف إطلاق نار إنساني في غزة، مقابل اعتراض 10 دول وامتناع 23 آخرين.

ولم تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعديل الذي طلبته الولايات المتحدة الأمريكية على مشروع قرار عربي وإسلامي لوقف إنساني لإطلاق النار في غزة.