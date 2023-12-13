عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصادر: الإسرائيليون وحماس بعيدون عن التوصل إلى هدنة جديدة لإطلاق سراح الأسرى

من عمليات تسليم الأسرى
من عمليات تسليم الأسرى

قالت مصادر إسرائيلية وأجنبية مطلعة، إن المسؤولين الإسرائيليين وحماس بعيدون عن التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

 

يأتي ذلك على الرغم من التقارير الإعلامية الأخيرة التي تشير إلى محاولات للتوصل إلى اتفاق جديد.
 

وقال مصدر مطلع على الاتصالات لصحيفة "هآرتس" إنه "في الوقت الحالي، لا توجد مفاوضات مستمرة حول صفقة. 

وهناك محادثات أولية تهدف إلى تقييم ما إذا كان الجانبان على استعداد لمناقشة شروط التوصل إلى اتفاق جديد".

وواصل الجيش الإسرائيلي محاولات التوغل في مدينة خان يونس مسنودا بقصف جوي ومدفعي مما أدى إلى مقتل عدد كبير من المواطنين.

وارتفعت حصيلة الشهداء بحسب الإعلام الفلسطيني منذ بدء الحرب إلى 18,412 فلسطينيا ووصل عدد المصابين إلى أكثر من 50 ألف جريح، وتحتدم المعارك بين الفصائل الفلسطينية المسلحة والقوات الإسرائيلية المتوغلة.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن 1.9 مليون شخص، أي 85 في المئة من سكان غزة، نزحوا قسرا عن منازلهم بسبب القصف والغارات الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين، أن الجيش الإسرائيلي بدأ بضخ مياه البحر في "أنفاق حماس" في غزة كجزء من محاولاته لتدمير البنية التحتية للحركة.

ويكثف الجيش الإسرائيلي من غاراته الجوية وقصفه المدفعي على القطاع، وشملت مناطق في رفح جنوب القطاع، مما زاد الضغط على المواطنين الذين يجبرون مجددا على النزوح وسط أوضاع إنسانية وصحية مأساوية.

 

اتفاق جديد 9 مليون إطلاق سراح الرهائن المحتجزين إطلاق سراح الرهائن الرهائن المحتجزين الرهائن المحتجزين في غزة الفصائل الفلسطينية المسلحة الفصائل الفلسطينية صحيفة وول ستريت جورنال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وصوله 45 جنيهًا|قرار حكومي عاجل لنسف أسعار البصل وهذا موعد التراجع رسميًا

السنوار في مجلس الأمن| كيف تم استدعاؤه.. وهل يتوقف إطلاق النار في غزة

إصابة أهم لاعب وتحقيق للشحات و«حرب كولر»|ماذا يحدث في الأهلي قبل 48 ساعة حاسمة بالسعودية

السيسي بالمركز الأول.. ننشر أرقام مرشحي الرئاسة في 30 لجنة عامة بالمحافظات

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

تفاصيل قرار تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص

موضوعات متعلقة

الحصار الصهيوني يتسبب في خروج مستشفيات جباليا تماما عن الخدمة

صدمة إسرائيلية.. ماذا حدث داخل جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة؟

نفاد تطعيمات الأطفال تماما من غزة

الاحتلال: ارتفاع عدد القـ.تلى إلى 10 بينهم 5 ضباط كبار

ترودو يغير لهجته مع نتنياهو: أوقف العدوان على غزة

قوات الاحتلال تواصل حصار مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة

هذا ما رصدته صور الأقمار الصناعية للأمم المتحدة عن غزة

احتجاجات في ‎نيويورك ضد كيانات بعينها بسبب دعمها الاحتلال.. فيديو

ترشيحاتنا

مدبولي: شكراً شعب مصر العظيم.. ضرب أروع الأمثلة في الوعي فاصطف بلجان الانتخابات

موقفه صعب.. محكمة باكستانية تتهم عمران خان بإفشاء أسرار الدولة

وقوع شهداء.. قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على مدرسة تابعة للأونروا في جباليا

مصادر: الإسرائيليون وحماس بعيدون عن التوصل إلى هدنة جديدة لإطلاق سراح الأسرى

وكيل أول مجلس النواب يكشف عن 5 حقائق فى الانتخابات الرئاسية

لافروف: الحرب الخاطفة التي يشنها الغرب ضد الاقتصاد الروسي أثبتت فشلها تماما


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهن هنا الزاهد وإلهام شاهين.. فنانات اختتمن عام 2023 من أمام الكعبة

أسبوع محمل بالأمطار| حالة الطقس خلال 6 أيام.. وتحذيرات من السيول

احذر.. ظهور هذه الأعراض يدل على التهاب الزائدة

جمالها خطف كأس العالم للأندية| حكم مباراة الاتحاد وأوكلاند تثير الجدل| ماذا فعلت؟

فيديو

تعملان بالوقود النووي .. بوتين يدشّن غواصتين جديدتين ويتعهد بمواصلة تطوير البحرية الروسية «فيديوجراف»

نقلتها طائرة خاصة لقصر أثرى بإيطاليا.. حفل أسطورى لخطوبة إعلامية شهيرة| فيديو

إسرائيل تواصل فكرتها المسمومة| حاخام يهودي يدلي بتصريحات تؤكد خطة التهجير.. فيديو

بعد غياب 21 عاما| يسرا تعود إلى المسرح.. وهذا هو رأيها في ظافر العابدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ