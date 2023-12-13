بسبب الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد.. بلينكن يهاتف رئيس وزراء العراق

تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وأدان الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في بغداد وسلسلة الهجمات التي استهدفت أفراد الخدمة الأمريكيين في العراق وسوريا في الأسابيع الأخيرة.

ورحب بلينكن ، بإدانة رئيس الوزراء للهجمات الأخيرة بشديد العبارة واعتبارها “أعمال إرهابية”، كما رحب بتعهد الحكومة العراقية بالتحقيق في الهجمات ومحاسبة مرتكبيها.



وأشار الوزير الأمريكي، إلى أن ارتكاب هذه الهجمات من قبل ميليشيات تعمل بدعم من إيران وتقوض بذلك سيادة العراق واستقلاله، والتزم المتحدثان بالبقاء على تواصل وثيق على مدى الأيام والأسابيع المقبلة.