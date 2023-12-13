سرايا القدس تعلن استهداف قوة إسرائيلية بحي الشجاعية في غزة

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، أن عناصرها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية راجلة في محاور التقدم بحي الشجاعية شرقي غزة، وأوقعوا جنودها بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها قصفت التحشدات العسكرية وجنود لـ الاحتلال الإسرائيلي بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60، وذلك في محيط مسجد الظلال في محور التقدم شرق خانيونس.

وفي وقت سابق، قال أبو حمزة، المتحدث باسم سرايا القدس، إن المقاومة لن تستسلم ولن ترفع الراية البيضاء مهما طالت المعركة، مؤكدا ثبات المقاتلين في كافة محاور القتال وتدمير عشرات الآليات.

وأضاف أبو حمزة: “مجاهدونا اشتبكوا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي من مسافة صفر وقتلوا عشرات وأصابوا مئات من جنوده.. ونحن مستمرون بقصف المدن الصهيونية بالصواريخ والحشود العسكرية بقذائف الهاون”.