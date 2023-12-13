سرايا القدس تعلن استهدف 3 آليات عسكرية صهيونية وناقلة جند بالقذائف

قالت سرايا القدس، اليوم الأربعاء :"استهدفنا 3 آليات عسكرية صهيونية وناقلة جند بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي في مخيم جباليا ومنطقة التوام شمالي غزة".

وكانت قد قالت حركة حماس، اليوم الأربعاء في بيان لها : "إعلان الاحتلال مقتل عشرة أغلبهم من الضباط في الشجاعية أمس يؤكد فشل قادة الكيان وجيشه في مواجهة بأس المقاومة".

وأعربت حركة حماس، أن كتائب القسام تفي بوعدها بجعل غزّة مقبرة للغزاة.

وأضافت حماس: " نقول للصهاينة بأن قيادتكم الفاشلة لا تلقي أي اعتبار لحياة جنودكم الذين يُقتلون ويصابون يوميا بالعشرات".