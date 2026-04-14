التعادل الإيجابي يحسم ديربي الإسماعيلية

حسم التعادل الايجابي مباراة الاسماعيلي وكهرباء الاسماعيلية، في المباراة التى جمعت الفريقين علي ملعب إستاد هيئة قناة السويس في الجولة الخامسة والعشرون ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح الاسماعيلي التهديف في الدقيقة 55، ركلة حرة مباشرة للاسماعيلي في وسط ملعب كهرباء الاسماعيلية، نفذت بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء تمكن عبد الكريم مصطفى من وضعها داخل الشباك.

وأدرك كهرباء الإسماعيلية هدف التعادل في الدقيقة 89، عرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها عمر السعيد برأسية متقنة سكنت الشباك.

وبهذه النتيجة يقفز كهرباء الإسماعيلية الي المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة، وارتفع رصيد الاسماعيلي الي النقطة 14 في المركز الأخيرة من المجموعة الثانية.

وفي الدقيقة 25، قرر حكم المباراو للعودة لتقنية الفيديو، وألغى الهدف بداعي وجود تسلل على عبد الكريم مصطفى لاعب الاسماعيلي صانع الهدف.

والغي هدف لصالح الاسماعيلي نتيجة وجود خطأ عكسي ضد عبد الكريم مصطفى في الدقيقة 45+5.

وجاء تشكيل الاسماعيلي كالتالي :

حراسة المرمى: عبدالله جمال

الدفاع: عبدالكريم مصطفى، محمد نصر، عبدالله محمد، إبراهيم النجعاوي

الوسط: إيريك تراوري، محمد حسن، محمد عبدالسميع، محمد خطاري

الهجوم: عبدالرحمن الدح، أنور عبدالسلام

جاء تشكيل كهرباء الإسماعيلية كالتالي:

حراسة المرمى: علي الجابري

خط الدفاع: الشاذلي - كريم يحيى - تاحا - روميو - جوزيف جوناثان

خط الوسط: سيرجي أكا - سيف العجوز - عبد الله مارادونا - مصطفى كشري

الهجوم: شيكا