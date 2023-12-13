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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التقدم لنوادى ريادة الأعمال لعام 2023.. تفاصيل

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ، عن فتح باب التقدم لنوادى ريادة الأعمال لعام 2023، وتعد نوادى ريادة الأعمال واحة لتجمع الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والعاملين بالجهات، وأفراد المجتمع ككل حسب كل موقع جغرافى ، إلى جانب انضمام نخبة من رجال الأعمال معا لنشر ريادة الأعمال في جميع أنحاء الحرم الجامعي والمعاهد المراكز البحثية والمجتمع المصري. 

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وتسعى نوادي ريادة الأعمال لتشجيع روح ريادة الأعمال ودعم احتياجات المهتمين بريادة الأعمال من خلال تعاون الأعضاء مع رواد الأعمال والشركات المحليين في مشاريع ريادة الأعمال، ويستضيف النادي الرواد لإلقاء محاضرات وتحفيز وتوجيه الشباب، ويتيح النادي المشاركة في أنشطة ومؤتمرات مختلفة في جميع أنحاء البلاد، وتعد العضوية مفتوحة لجميع الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجهات المهتمين بالابتكار وريادة الأعمال.

لمزيد من المعلومات عن كيفية التقديم من خلال هذا الرابط..
http://www.asrt.sci.eg/open-calls/entrepreneurship-club/

اكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا البحث العلمى و التكنولوجيا البحث العلمي

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