عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حمزاوي: المشاركة المرتفعة في التصويت بالانتخابات الرئاسية تدلل على ثقة المواطن في الدولة

صدى البلد

 عمرو حمزاوي لـ قصواء الخلالي :

البناء على مخرجات الحوار الوطني ضرورة مهمة عقب المشاركة في انتخابات الرئاسة 2024

المرشح الفائز في انتخابات الرئاسة 2024 عليه الاستفادة من رؤى وأفكار المرشحين المنافسين

على الأحزاب السياسية أن تتفاعل مع انفتاح المشهد السياسي المصري بمزيد من البرامج المؤثرة
شكل النظام العالمي سيتغير خلال السنوات المقبلة والولايات المتحدة لن تكون الفاعل الوحيد في المشهد الدولي...مصر ليست في أزمة ولكنها "تدير أزمة" تهدد أمنها القومي

قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن النسبة المرتفعة لمشاركة المواطنين في انتخابات الرئاسة 2024، مؤشر جيد للحياة السياسية في مصر.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر فضائية «CBC»، مساء الثلاثاء، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أن نسبة المشاركة تخطت 45% في اليوم الثاني، مرجحًا أن تتجاوز النسبة 50%.

ولفت إلى أن النسبة المرتفعة تؤكد اهتمام المواطنين بما يحدث في مصر، مؤكدًا أن الأمر جيد لمؤسسات الدولة والحياة السياسية، ويعكس درجة من التماسك أمام المشهدين الإقليمي والدولي، كما يضفي المزيد من الاستقرار على الحياة السياسية.

وذكر أن "المواطن سيتابع ما سيحدث بعد الانتخابات»، معقبًا: «هناك ملفات داخلية كثيرة واقتصادية شديدة الأهمية، والانتخابات تبعث برسالة تؤكد المتابعة وعدم الاتكال أن الأمور ستدار بعيدا عن اهتمامات المواطن"

وأشار إلى أن مشاركة الشباب في الانتخابات لافتة للنظر، خاصة أن المشاركة في السابق كانت تنحصر على متوسطي العمر وكبار السن، قائلًا إن «المشاركة على مستوى المناطق الحضرية والريفية على درجة متميزة».

وأوضح أن حديث المرشحين والأحزاب السياسية عن نزاهة العملية لفت نظره، مضيفًا: "أدليت بصوتي في لجنتي بالدقي، وسير العملية شديد التنظيم، وكان هناك مساعدة لكبار السن، الأمر رائع وجيد والمؤشرات الأولية إيجابية تصب في صالح الشعب والحياة السياسية".
وقال: "ما حدث في الانتخابات والإقبال الكبير، أمر جيد للحياة السياسية في مصر، ويثبت أن المواطن لديه اهتمام أصيل لما يحدث في مصر سياسيا، وجيد لمؤسسات الدولة المصرية لأن ذلك يعطيها التماسك في الفترة الراهنة خاصة في ظل التحديات والمشهد الإقليمي والدولي المعقد".

وتابع: "نشبة المشاركة الكبيرة أعطت رسالة واضحة من جانب المواطن بأنه مهتم بالحياة السياسية وبالتالي سيتابع مع سيحدث بعد الانتخابات، لأننا لدينا ملف اقتصادي شديد الأهمية وملف سياسي داخلي وخارجي".

كما تحدث أيضا بشأن تطورات  القضية الفلسطينية وموقف الدولة المصرية الحاسم مؤكدا علي أن تحديات المرحلة الأخيرة أظهرت تغير فى مواقف الدول الداعمة للكيان الصهيوني فى ضوء أحداث غزة، مشيرا إلي أن شكل النظام العالمي سيتغير خلال السنوات المقبلة والولايات المتحدة لن تكون الفاعل الوحيد في المشهد الدولي مؤكدا علي أن مصر ليست في أزمة فى ضوء أحداث غزة ولكنها "تدير أزمة" تهدد أمنها القومي وتحقق فيها نجاحات كبيرة

48966d61-ab7e-442f-b55e-5326f785c107 (2)
48966d61-ab7e-442f-b55e-5326f785c107 (2)

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

إصابة أهم لاعب وتحقيق للشحات و«حرب كولر»|ماذا يحدث في الأهلي قبل 48 ساعة حاسمة بالسعودية

بعد وصوله 45 جنيهًا|قرار حكومي عاجل لنسف أسعار البصل وهذا موعد التراجع رسميًا

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

السيسي بالمركز الأول.. ننشر أرقام مرشحي الرئاسة في 30 لجنة عامة بالمحافظات

بينها القاهرة| أمطار تضرب تلك المناطق خلال ساعات..والأرصاد تُحذر من هذا الأمر

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

السنوار في مجلس الأمن| كيف تم استدعاؤه.. وهل يتوقف إطلاق النار في غزة

ترشيحاتنا

الرقابة المالية تطور ضوابط ممارسة نشاط صناديق الاستثمار

هآرتس: نتنياهو يبحث عن كبش فداء ويتهرب من مسئولية «كارثة 7 أكتوبر»

قطر تدين استيلاء إسرائيل على أراض في القدس لبناء قطار هوائي

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة روش هانكرا على الحدود اللبنانية

منظمات إسرائيلية لـ بايدن: حكومة نتنياهو لا تتصرف وفق القانون الدولي

تحذير خطير .. أهالي غزة يقتربون من المجاعة وكارثة إنسانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرض لحادث غريب قبل 175 عامًا.. العلماء يعيدون بناء وجه فينياس جيج| شاهد

كاجوال لافت.. زوجة ماجد المصري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

المشاكل بتخلص| ضم صفقات جديدة وانتهاء أزمة القيد.. ماذا يحدث بالزمالك؟

متهملهاش.. مضاعفات خطيرة تحدث نتيجة التهاب الزائدة الدودية

فيديو

شاهد.. ماذا حدث لنرويجي قفز من ارتفاع 40.5 متر في المياه المتجمدة؟

أغرب الأنواع.. بيتزا بالثعابين والصراصير.. اعرف التفاصيل

قنبلة بدبابتهم و«باي»| شاهد ماذا فعل أحد رجال المقاومة الفلسطينية بجنود الاحتلال

تعملان بالوقود النووي .. بوتين يدشّن غواصتين جديدتين ويتعهد بمواصلة تطوير البحرية الروسية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ