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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إكسترا نيوز تكشف نتائج فرز الأصوات الأولية في اللجنة العامة بالإسكندرية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة،  الدائرة الرابعة قسم أول الرمل بمحافظة الإسكندرية، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حسبما ذكرت قناة اكسترا نيوز.

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وقال المستشار إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت  294 ألفاً و650  ناخبًا، وعدد الحضور 209 ألف و323 ناخبًا، بنسبة حضور 71% وعدد الأصوات الصحيحة  208 آلاف 373 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة  948  ناخبًا.

وأضاف أنه قد حصل كل من المرشح عبد الفتاح السيسي  على 183 ألفاً و152 صوتاً بنسبة 87.9%، والمرشح فريد زهران 1881 صوتاً بنسبة 0.9%، والمرشح عبد السند يمامة  572  صوتا بنسبة 0.3%، والمرشح حازم عمر  22 ألفًا و768 صوتا بنسبة 10.9%.

دمياط 

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل أن اللجنة العامة بقسم أول دمياط، أعلنت حصول المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي على 40 ألفا و536 صوتا.
 

وحصل المرشح الرئاسي فريد زهران حصل على 6352 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي عبد السند يمامة  على 1185 صوتا.

 

وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر حصل على 1035 صوتا.

نتائج فرز الأصوات الأولية باللجنة الفرعية بدائرة الساحل

 

أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة بمحافظة القاهرة نتائج محاضر فرز اللجنة  دائرة قسم الساحل، حسبما ذكرت قناة أكسترا نيوز.

وقال المستشار إن عدد الناخبين الحاضرين للتصويت   252 ألف و987 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 251 ألف و938 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة  1049 ناخبا

وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:-
عبدالفتاح السيسي: 235 ألف 784 صوت
فريد زهران: 6618 صوت
عبدالسند يمامة: 2643 صوت      
حازم عمر:  6893 صوت

 بني سويف 

أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة بمحافظة بني سويف نتائج محاضر فرز اللجان الفرعية بالمحافظة، حسبما ذكرت قناة اكسترا نيوز

وقال المستشار إن عدد الناخبين الحاضرين للتصويت  160 الف و287 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 159 ألف و254 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة  1033 ناخبا

وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:-
عبدالفتاح السيسي:    152 ألف و684    
فريد زهران:          3000        
عبدالسند يمامة:       323    
حازم عمر:             3247

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