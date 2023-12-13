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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تبرع بها مستثمر روسي.. بريطانيا تكشف عن مفاجأة بشأن أموال بيع تشيلسي

بريطانيا تكشف عن
بريطانيا تكشف عن مفاجأة بشأن أموال بيع نادي تشيلسي

اعترف مسؤولون بريطانيون بأن الحكومة البريطانية لم ترفع بعد تجميد الأموال الناتجة عن بيع نادي تشيلسي لكرة القدم العام الماضي، والتي كانت مخصصة للأوكرانيين الذين يعانون من الصراع مع روسيا.

وألقي المسئولون باللوم على “خلاف” مع مؤسسة خيرية، رغم أن المسؤولين لم يكشفوا عما إذا كان مالك تشيلسي السابق رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش هو الذي يعرقل العملية.

وأكمل رجل الأعمال الروسي أبراموفيتش صفقة بيع بقيمة 4.25 مليار جنيه إسترليني (5.3 مليار دولار) لبيع تشيلسي إلى مجموعة من المستثمرين الأمريكيين في مايو 2022، بعد أن فرضت عليه حكومة المملكة المتحدة عقوبات بسبب صلاته المزعومة بالكرملين.

وقال رجل الأعمال، الذي نفى الادعاءات، في ذلك الوقت إن العائدات ستستخدم «لصالح جميع ضحايا الحرب في أوكرانيا».

ومع ذلك، قال وزارة الخارجية البريطانية لشؤون أوروبا، ليو دوكيرتي، للجنة الشؤون الأوروبية، إنه بعد 18 شهرا، “يتم تجميد عائدات البيع في حساب مصرفي بريطاني”.

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وادعى دوكيرتي أن حكومة المملكة المتحدة والمؤسسة الخيرية التي أنشئت خلال بيع تشيلسي كانا على خلاف جوهري حول مسألة ما إذا كانت الأموال ستستخدم في أوكرانيا أو للأوكرانيين خارج أوكرانيا.

وأضاف أن الحكومة لديها تفضيل قوي للخيار الأول.

وأشار دانيال دريك، نائب مدير فريق عمل العقوبات في المملكة المتحدة، إلى أن الترخيص الذي مكن من تجميد الأموال لا يزال ساريا، وأن المؤسسة الخيرية لم تتقدم بعد بطلب للحصول على الترخيص الثاني المطلوب للإفراج عن الأموال.

ولم يحدد دوكيرتي ما إذا كان أبراموفيتش هو الذي يعرقل العملية، مشيرا فقط إلى وجود خلاف بين الحكومة وأولئك الذين يديرون المؤسسة.

نادي تشيلسي تشيلسي روسيا

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