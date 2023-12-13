طوارئ.. الأرجنتين تخفض قيمة عملتها إلى النصف

أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو، أن الأرجنتين ستخفض قيمة البيزو عملتها الرسمية بأكثر من 50% كجزء من إجراءات الطوارئ لمساعدة اقتصاد البلاد.

وتغير هذه الخطوة الصارخة سعر التحويل الرسمي إلى 800 بيزو لكل دولار من 365 بيزو وتأتي بعد أيام قليلة من ولاية الرئيس خافيير مايلي.

وتعهدت مايلي في حملتها الانتخابية بالتخلص من البيزو واستبداله بالدولار من أجل إعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح. وكان البيزو مدعوماً بشكل مصطنع لسنوات من خلال ضوابط رأس المال الصارمة، وانخفضت قيمته بنحو 52% هذا العام مقابل الدولار الأميركي.

الأرجنتين ستخفض قيمة البيزو عملتها الرسمية

وقام البنك المركزي الأرجنتيني في السنوات الأخيرة بطباعة المزيد من البيزو لمساعدة حكومة البلاد على تجنب التخلف عن سداد ديونها.

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وتمثل هذه الخطوة الخطوة الأولى من عدة خطوات للحد من هذا التضخم المفرط، الذي دفع البنك المركزي الأرجنتيني في أكتوبر إلى رفع سعر الفائدة القياسي إلى 133٪.

وكرر كابوتو موضوع حملة مايلي حيث حدد إجراءات أخرى، بما في ذلك خفض مشاريع الأشغال العامة الجديدة، وخطط عدم تجديد عقود العمل التي كانت سارية منذ أقل من عام واحد وتقليل الطاقة والنقل الإعانات.

وقال: "لبضعة أشهر سنكون أسوأ حالا، خاصة مع التضخم".

وفيما يتعلق بالأشغال العامة، قال كابوتو: "لا توجد أموال لدفع تكاليف الأعمال التي غالبا ما تنتهي في جيوب السياسيين ورجال الأعمال".

وقال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء عقب تصريحات كابوتو إنه يدعم المبادرات الجديدة.

ورحب موظفو صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي أعلنها في وقت سابق اليوم وزير الاقتصاد الأرجنتيني الجديد لويس كابوتو.

وقالت جولي كوزاك، مديرة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، في بيان صحفي أن هذه الأجراءات تهدف إلى تحسين المالية العامة بشكل كبير بطريقة تحمي الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع وتعزز نظام الصرف الأجنبي.