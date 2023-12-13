عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طوارئ.. الأرجنتين تخفض قيمة عملتها إلى النصف

الأرجنتين
الأرجنتين

أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو، أن الأرجنتين ستخفض قيمة البيزو عملتها الرسمية بأكثر من 50% كجزء من إجراءات الطوارئ لمساعدة اقتصاد البلاد.

وتغير هذه الخطوة الصارخة سعر التحويل الرسمي إلى 800 بيزو لكل دولار من 365 بيزو وتأتي بعد أيام قليلة من ولاية الرئيس خافيير مايلي.

وتعهدت مايلي في حملتها الانتخابية بالتخلص من البيزو واستبداله بالدولار من أجل إعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح. وكان البيزو مدعوماً بشكل مصطنع لسنوات من خلال ضوابط رأس المال الصارمة، وانخفضت قيمته بنحو 52% هذا العام مقابل الدولار الأميركي.

خطفت الأضواء في حفل التنصيب.. من هي فاطمة صديقة رئيس الأرجنتين

رئيس الأرجنتين الجديد يكسر البروتوكول ويوقف موكبه بسبب هوسه بـ"الكلاب"

 الأرجنتين ستخفض قيمة البيزو عملتها الرسمية

وقام البنك المركزي الأرجنتيني في السنوات الأخيرة بطباعة المزيد من البيزو لمساعدة حكومة البلاد على تجنب التخلف عن سداد ديونها. 

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وتمثل هذه الخطوة الخطوة الأولى من عدة خطوات للحد من هذا التضخم المفرط، الذي دفع البنك المركزي الأرجنتيني في أكتوبر إلى رفع سعر الفائدة القياسي إلى 133٪.

وكرر كابوتو موضوع حملة مايلي حيث حدد إجراءات أخرى، بما في ذلك خفض مشاريع الأشغال العامة الجديدة، وخطط عدم تجديد عقود العمل التي كانت سارية منذ أقل من عام واحد وتقليل الطاقة والنقل الإعانات.

وقال: "لبضعة أشهر سنكون أسوأ حالا، خاصة مع التضخم".

وفيما يتعلق بالأشغال العامة، قال كابوتو: "لا توجد أموال لدفع تكاليف الأعمال التي غالبا ما تنتهي في جيوب السياسيين ورجال الأعمال".

وقال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء عقب تصريحات كابوتو إنه يدعم المبادرات الجديدة.

ورحب موظفو صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي أعلنها في وقت سابق اليوم وزير الاقتصاد الأرجنتيني الجديد لويس كابوتو.

وقالت جولي كوزاك، مديرة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، في بيان صحفي أن هذه الأجراءات تهدف إلى تحسين المالية العامة بشكل كبير بطريقة تحمي الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع وتعزز نظام الصرف الأجنبي.

أرجنتين اتصالات إعادة الإقتصاد اقتصاد البلاد اقتصاد الارجنتين الانتخابية الدولار الأميركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

إخلاء سبيل المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بشرط

بعد وصوله 45 جنيهًا|قرار حكومي عاجل لنسف أسعار البصل وهذا موعد التراجع رسميًا

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

تحرك عاجل من مصر في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

غيروا الملابس.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن حالة الجو

3 مهاجمين مرشحين للانتقال للأهلي ..تفاصيل

موضوعات متعلقة

بعد الاتهامات الموجهة إليه..هانتر بايدن: والدي ليس له علاقة مالية بشركاتي وأعمالي

بفيلم وثائقي.. السفارة التركية تحيي ذكرى الأميرة قدرية ابنة السلطان حسين كامل

كتائب القسام تستهدف غرفتين لقيادة الاحتلال في المحور الجنوبي بقطاع غزة

ترشيحاتنا

محاولة يائسة لتعويض خسائره.. الجهاد الإسلامي تعلق علي جرائم الاحتلال في جنين

العراق ينسحب من مؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

المتحدث باسم حركة فتح: المخطط الصهيوني يهدف لعدم وجود فلسطين

بعد قرار الرئيس.. احذر عقوبة التحرش في العمل والمواصلات العامة

هداف الدوري المغربي على رادار الأهلي مقابل مليون دولار

الحرب والمرض يحاصران سكان غزة.. من ينقذ أهالي القطاع من الخبيثين؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد .. آيتن عامر تثير الجدل بصورها| شاهد

ملابس جريئة.. مي عمر تثير ضجة بظهورها| شاهد

تعرض لحادث غريب قبل 175 عامًا.. العلماء يعيدون بناء وجه فينياس جيج| شاهد

كاجوال لافت.. زوجة ماجد المصري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع الثلاثي الموقوف.. وهذا موقف معتمد جمال| فيديوجراف

تحذير عاجل من الأرصاد | سقوط أمطار على 13 محافظة

مفاجأة في سعر الذهب عيار 21.. وهذا سعر الدولار الرسمي | فيديو

بسبب مفأجاة ابنتهما.. فيديو يوثق بكاء أب وأم من الفرحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ