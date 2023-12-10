رئيس الأرجنتين الجديد يكسر البروتوكول ويوقف موكبه بسبب هوسه بـ"الكلاب"

أمر الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، الذي أدى اليمين الدستورية حديثا، والذي اشتهر باستنساخ الكلاب التي يطلق عليها 'أطفاله بأربعة أقدام'، موكبه بالتوقف بشكل غير متوقع بعد توليه منصبه يوم الأحد لتحية معجب آخر بالكلاب: كلب جولدن ريتريفر المفقود.

خرج الليبرالي الدخيل، وهو محلل تلفزيوني سابق ذو شعر جامح هز السياسة الأرجنتينية بأفكار اقتصادية راديكالية وتجمعات مسرحية، من السيارة التي نقلته إلى قصر كاسا روسادا الحكومي من الكونجرس وقضى دقيقة في مداعبة الكلب الذي بدا وكأنه قد انحرف عن صاحبه

لدى مايلي ما لا يقل عن أربعة كلاب مستنسخة، وقد ذكرها مرارًا وتكرارًا خلال الحملة الرئاسية وأهدى لها فوزه بالمركز الأول في الانتخابات التمهيدية في أغسطس.

دفع رجل الاقتصاد الليبرالي البالغ من العمر 53 عامًا 50 ألف دولار لاستنساخ كلبه الأصلي، كونان، الذي تبناه في عام 2004 وتوفي في عام 2017. وقال ذات مرة لوسائل الإعلام المحلية إن كونان كان أحد أقرب المقربين منه، وقد أطلق على كلابه المستنسخة اسم 'كونان'.

ووفقا للشركة التي استنسخت الكلاب، كانت النتيجة أربعة 'أحفاد' على الأقل: موراي، وميلتون، وروبرت، ولوكاس، الذين تم تسميتهم على اسم نجوم مايلي الاقتصاديين، بما في ذلك ميلتون فريدمان.

جاء الانحراف عن البروتوكول لاستقبال المسترد الذهبي بعد أن أدت مايلي اليمين كرئيسة للكونغرس، محذرة البلاد من الأوقات الصعبة المقبلة والعلاج بالصدمة المؤلمة لإصلاح الاقتصاد المحاصر والتضخم الذي تجاوز ثلاثة أرقام.