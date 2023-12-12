خطفت الأضواء في حفل التنصيب.. من هي فاطمة صديقة رئيس الأرجنتين

مع وصول خافيير ميلي لرئاسة الأرجنتين، تردد اسم سيدة يتابعها الملايين وهى فاطمة فلوريس ولها نصيب كبير من الشهرة، قد تصبح السيدة الأولى للبلاد .



تزوجت فاطمة فلوريس لمدة 22 عاما من منتجها نوربرتو ماركوس، وهو الذي اقترح اسمها المستعار "فاطمة"، لأن اسمها الحقيقي "يوجينيا". وهي ابنة مهندس معماري ومدرس تاريخ وجغرافيا، ونشأت في بلدة شمال غرب بوينس آيرس، حيث يقع المقر الرسمي لرؤساء الأرجنتين.

ديسمبر 2022

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، التقت فاطمة فلوريس وخافيير ميلي في ديسمبر 2022، على هامش برنامج تليفزيوني، لكن علاقتهما العاطفية لم تبدأ إلا بعد بضعة أشهر.

ولمعرفة من تكون فاطمة فلوريس حبيبة رئيس الأرجنتين .. تابع الفيديو جراف التالي: