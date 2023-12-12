عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

خطفت الأضواء في حفل التنصيب.. من هي فاطمة صديقة رئيس الأرجنتين

فاطمة فلوريس
فاطمة فلوريس

مع وصول خافيير ميلي لرئاسة الأرجنتين، تردد اسم سيدة يتابعها الملايين وهى فاطمة فلوريس ولها نصيب كبير من الشهرة، قد تصبح السيدة الأولى للبلاد .


تزوجت فاطمة فلوريس لمدة 22 عاما من منتجها نوربرتو ماركوس، وهو الذي اقترح اسمها المستعار "فاطمة"، لأن اسمها الحقيقي "يوجينيا". وهي ابنة مهندس معماري ومدرس تاريخ وجغرافيا، ونشأت في بلدة شمال غرب بوينس آيرس، حيث يقع المقر الرسمي لرؤساء الأرجنتين.

 

ديسمبر 2022

 

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، التقت فاطمة فلوريس وخافيير ميلي في ديسمبر 2022، على هامش برنامج تليفزيوني، لكن علاقتهما العاطفية لم تبدأ إلا بعد بضعة أشهر.

ولمعرفة من تكون فاطمة فلوريس حبيبة رئيس الأرجنتين .. تابع الفيديو جراف التالي:

خافيير ميلي لرئاسة الأرجنتين فاطمة فلوريس نصيب كبير من الشهرة السيدة الأولى للبلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عملية دولية.. بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن إطلاق سراح الرهائن

نظرا لكثافة الإقبال.. مد التصويت في 27 لجنة على مستوى القاهرة

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع فتوح والزناري وصبحي| هذا ما حدث في القلعة البيضاء

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

حقيقة مد انتخابات الرئاسة إلى يوم رابع.. رد حاسم من الهيئة الوطنية

موضوعات متعلقة

مين ميحبش فاطمة.. حبيبة رئيس الأرجنتين الجديد.. فيديو وصور

رئيس الأرجنتين الجديد يكسر البروتوكول ويوقف موكبه بسبب هوسه بـ"الكلاب"

ترشيحاتنا

رئيس مجلس النواب الأمريكي يتجنب التقاط صور مشتركة مع زيلينسكي

كأس العالم للأندية.. كانتي يفوز بجائزة رجل المباراة بلقاء الاتحاد وأوكلاند سيتي

المخابرات الأمريكية تكشف حصيلة ضحايا الجيش الروسي في الحرب الأوكرانية

المجلس الاقتصادي بالاتحاد الإفريقي: إقبال المصريين على الانتخابات رهيب

محذرا الكونجرس من منح بوتين هدية الكريسماس..بايدن لـ زيلينسكي: لا تفقد الأمل

المستشار أحمد بنداري: الانتخابات الرئاسية ملحمة اشترك فيها الشعب وجميع جهات الدولة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ذهبي لامع.. ستيفاني عطالله تثير الجدل بإطلالتها في مهرجان البحر الأحمر

بالصور .. علامات تكشف الزبدة المغشوشة من الأصلية

سعر صادم لعباءة ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع فتوح والزناري وصبحي| هذا ما حدث في القلعة البيضاء

فيديو

خطفت الأضواء في حفل التنصيب.. من هي فاطمة صديقة رئيس الأرجنتين

مكالمة عاصفة بشأن غزة.. ماذا قال نتنياهو للرئيس الروسي بوتين؟ «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد.. ماذا يحدث بطقس الغد؟

حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ