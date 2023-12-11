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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مين ميحبش فاطمة.. حبيبة رئيس الأرجنتين الجديد.. فيديو وصور

رئيس الأرجنتين، خافيير
رئيس الأرجنتين، خافيير ميلي والمملثة الكوميدية،فاطمة فلوريس

يتصدر الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، 53 عاما منصات الإعلام العالمية عقب إعلانه أن الوضع الاقتصادي لبلده سيسوء قبل أن يتحسّن وأنه لا بدّ من «تقشف مؤلم» بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام البرلمان مشدّداً على أنه "لم ترث أيّ حكومة إرثاً بمثل هذا السوء".

ومع الصدى العالمي للواسع لتصريحات رئيس الأجنتين الجديد والذي عمل قبل توليه رئاسة الأرجنتين كخبير اقتصادي ليبرالي كان يظهر مرارا في البرامج التلفزيونية ولفت الأنظار بانتقاداته المتكررة للمؤسسة الحاكمة التي يتّهمها بـ"اللصوصية" متعهدًا خلال التجمعات السياسية خفض الإنفاق العام وعدد الوزراء، ألتفت الانظار بالبحث عن جوانب حياته بما فيها الشخصية المعلنة.

فاطمة فلوريس حبيبة الرئيس الأرجنتيني 

فاطمة فلوريس، اسم سيدة تصدر المنصات الإعلامية بعد ساعات من تنصيب الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، حيث تردد أنها حبيبة الرئيس الجديد للأرجنتين بسبب وجود العديد من الصور التي تجمعهما في مناسبات عدة .

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نبرز لكم في هذا التقرير أبرز المعلومات عن «فاطمة فلوريس Fatima Florez»:

1- نشأت فاطمة فلوريس في بلدة شمال غرب بوينس آيرس، حيث يقع المقر الرسمي لرؤساء الأرجنتين.

2-تعد  فاطمة فلوريس التي تبلغ من العمر 42 عامًا ابنة مهندس معماري ومدرس تاريخ وجغرافيا. 

3- تعمل فاطمة فلوريس كنجمة كوميدية مشهورة بمواهبها كمقلدة ومقدمة برامج بارزة منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

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فاطمة فلوريس 

4- خطفت Fatima Florez الأضواء خلال الفترة الأخير بسبب ظهورها عدة مرات مع رجل الاقتصاد ورئيس الأرجنتين حاليًا، خافيير ميلي. 

5- الاسم الحقيقي لـ «فاطمة فلوريس» هو «يوجينيا» لكن منتجها وزوجها السابق لمدة 22 عاما، نوربرتو ماركوس هو الذي اقترح اسمها المستعار.

6- التقت فاطمة فلوريس وخافيير ميلي في ديسمبر 2022، على هامش برنامج تلفزيوني، لكن علاقتهما لم تبدأ إلا بعد بضعة أشهر، حسب وسائل إعلام محلية وكان ذلك  قبل شهرين من انفصالها عن زوجها آنذاك.

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حبيبة رئيس الأرجنتين 

7- خلال المقابلة، قالت فاطمة للسياسي مازحة: "أنت وحيد جدًا بحيث لا يمكنك القيام بدورك المهم"، وفي أكتوبر، عاد الثنائي إلى برنامج الدردشة ليؤكدا أنهما يتواعدان حيث أوضحت فاطمة: “بدأنا نتحدث على إنستجرام ثم بدأنا نرى بعضنا البعض في وقت لاحق”. 

8-  في جزء آخر من المقابلة، قال رئيس الأرجنتين الجديد: "أنا واقع في الحب جدًا" ثم تابعت فاطمة لتشرح كيف انفصلت رسميًا عن زوجها في عيد ميلادها في فبراير، وشبهت ذلك بمعركة سان لورينزو التاريخية في عام 1813.

9- بعد المقابلة، قامت فاطمة بانتحال شخصية صديقها الجديد في أحد عروضها، وفقًا لما ذكرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية. 

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Fatima Florez

10- لم يتم الكشف عن هذه العلاقة إلا في أغسطس الماضي، وذلك بعد أسبوع من الانتخابات التمهيدية التي استهدفت تسمية مرشحين للرئاسة مما أثار تساؤلات بعض وسائل الإعلام حينها عن سبب توقيت هذا الإعلان.

11- ولأول مرة قبل أسبوعين فقط من الانتخابات، ظهر الحبيبان علنًا ثم أنه قبل بضعة أيام وفي المرحلة الأخيرة قبل التصويت، اضطرت فاطمة فلوريس إلى نفي شائعات الانفصال.

12- في الشهر الماضي، شارك خافيير لقطات لحبيبته وهي تهتف له في إحدى مسيراته، وعلق على اللقطات قائلاً: "إنها أجمل زهرة!" أنا أحبك... تحيا الحرية".

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13- مساء أمس الأحد، ظهرت فاطمة متألقة إلى جانب خافيير ميلي، وهي تحيي الجمهور، فهل ستقاوم علاقتهما تقلبات السلطة والضغوط الإعلامية؟ بالنظر إلى السيرة الذاتية للرئيس الأرجنتيني المنتخب. 

14- يذكر أنه في الماضي، قدم  خافيير ميلي نفسه بانتظام على أنه من أتباع «الحب الحر»، وهو أن تكون هناك حرية للشريكين  مع شركاء آخرين أيضا، كما أنه في مقابلة مع قناة "America TV" البيروفية عام 2020، قدم نفسه على أنه يحب العلاقات الثلاثية، وفقًا لما نقلته «روسيا اليوم» اليوم الاثنين. 

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خافيير ميلي  Javier Milei

يذكر أن الرئيس البالغ من العمر 53 عامًا اقام حفل تنصيبه في بوينس آيرس يوم الأحد، والذي حضره ما يقرب من 30 من قادة وممثلي العالم، بما في ذلك الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي والرئيس المجري، فيكتور أوربان.

وبعد وقت قصير من الحدث الذي استمر طوال اليوم، شوهد وهو يحضر عرضًا لمسرحية مدام باترفلاي في مسرح تياترو كولون، وهو مسرح أوبرا غالبًا ما يُعتبر من بين أفضل المسارح في العالم ويقع على بعد أقل من 10 دقائق من مقر إقامة مايلي الجديد، كاسا روسادا.

وحذر الأستاذ الجامعي والاقتصادي السابق من أنه سيقدم "علاجًا بالصدمة" للاقتصاد، والتزم ببرنامج من إجراءات التقشف القاسية في محاولة لتهدئة التضخم الذي بلغ 143٪ في أكتوبر، وفقًا لما أكدته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، اليوم الاثنين. 

وعلاوة على ذلك، فإن عملة الأرجنتين، البيزو، في حالة سقوط حر على المدى الطويل، حيث ارتفعت مستويات الفقر إلى 40٪ والاقتصاد في حالة ركود عميق، حسبما كشفت بيانات صندوق النقد الدولي.

فاطمة فلوريس، حبيية رئيس الأرجنتين 
فاطمة فلوريس، حبيية رئيس الأرجنتين 

 

فاطمة فلوريس، حبيية رئيس الأرجنتين 

 

فاطمة فلوريس، حبيية رئيس الأرجنتين 
فاطمة فلوريس، حبيية رئيس الأرجنتين 


 

 

 

 

الرئيس الارجنتيني خافيير ميلي Javier Milei Fatima Florez فاطمة فلوريس حبيية رئيس الأرجنتين

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