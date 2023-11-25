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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صندوق النقد الدولي يبحث مع رئيس الأرجنتين الجديد خفض التضخم

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أجرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، والرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي أول، اتصال هاتفي بينهما، أمس الجمعة، لمناقشة اقتصاد البلاد وسط تضخم مكون من ثلاثة أرقام وانخفاض العملة.

 

قالت "غورغييفا" في تغريدة على منصة "إكس": "ناقشنا التحديات الكبيرة التي يواجها الاقتصاد الأرجنتيني والإجراءات السياسية الحاسمة اللازمة".

 أضافت أن صندوق النقد الدولي سيدعم الجهود الرامية إلى خفض التضخم في البلاد، والذي يتجاوز حالياً 140%، وتحسين ماليتها العامة ورفع النمو الذي يقوده القطاع الخاص.

 

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تجنبت الأرجنتين التأخر في سداد الديون لصندوق النقد الدولي بعدما دفعت 2.6 مليار دولار في أكتوبر ضمن برنامجها البالغ 43 مليار دولار، وهو أكبر برنامج للصندوق. يعيش أكثر من 40% من سكان الأرجنتين في حالة فقر.

 

كتب الرئيس الأرجنتيني الجديد، على موقع "إكس" بشأن المكالمة، قائلاً إن صندوق النقد على استعداد للمساعدة في العثور على الحلول الهيكلية التي تحتاجها الأرجنتين. وذكر الاقتصادي الليبرالي أنه تحدث مع "غورغييفا" عن خطته للتعديل المالي والبرنامج النقدي.

كريستالينا غورغييفا رئيس الأرجنتين الجديد صندوق النقد الدولى منصة إكس التضخم

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