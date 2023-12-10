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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محاولة لكسب الدعم.. زيلينسكي يشهد مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الأرجنتيني

زيلينسكي
زيلينسكي

يتجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى بوينس آيرس، اليوم الأحد ليشهد أداء اليمين الدستورية لرئيس الأرجنتين الجديد، خافيير ميلي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، تعد هذه أول رحلة يقوم بها الرئيس الأوكراني إلى أمريكا اللاتينية حيث تواصل كييف سعيها للحصول على الدعم بين الدول النامية في حربها المستمرة منذ 21 شهرا مع القوات الروسية.

ويسير ميلي، وهو أجنبي سياسي انتقد ما يسميه فسادا رسميا راسخا في الأرجنتين ووعد باقتلاع المؤسسة السياسية، على منصة سياسية خارجية مؤيدة للغرب، معربا مرارا وتكرارا عن عدم ثقته في موسكو وبكين.

واتصل زيلينسكي بميلي بعد وقت قصير من فوزه بفي انتخابات الرئاسة بالأرجنتين شاكرا إياه على "دعمه الواضح لأوكرانيا" الذي وصفه في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "تقدير من قبل الأوكرانيين".

وبعد ذلك بوقت قصير، قال مكتب ميلي إنه عرض استضافة قمة بين أوكرانيا ودول أمريكا اللاتينية، تقديرا لجهود كييف التي استمرت أشهرا لتعزيز علاقاتها مع بلدان الجنوب العالمي.

وقدم زيلينسكي وغيره من كبار المسؤولين الأوكرانيين مرارا وتكرارا حرب أوكرانيا ضد روسيا كمقاومة ضد العدوان الاستعماري، على أمل كسب الدعم من الدول الآسيوية والأفريقية ودول أمريكا اللاتينية التي كافحت في الماضي لتحرير نفسها من الهيمنة الأجنبية.

وفقا لموقع زيلينسكي الرسمي، كسر رحلته إلى الأرجنتين للقاء رئيس وزراء بلد الرأس الأخضر في غرب أفريقيا، أوليسيس كوريا إي سيلفا، وشكره على دعمه لمبادرات كييف الدبلوماسية ومناقشة الجهود المبذولة لتعزيز صادرات الحبوب الأوكرانية إلى أفريقيا. لم يكن من الواضح على الفور مكان عقد الاجتماع.

أعرب زيلينسكي عن تقديره لدعم الرأس الأخضر لقرارات الأمم المتحدة التي تدعم السلامة الإقليمية لأوكرانيا وتدعو إلى انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية قبل بدء محادثات السلام.

وفقا لموقع زيلينسكي على الويب، ناقش هو وكوريا إي سيلفا أيضا جهود كييف لتوسيع ممر صادرات الحبوب في البحر الأسود الذي شهد أكثر من 7 ملايين طن متري من المنتجات الأوكرانية التي يتم شحنها منذ إنشائها، بعد أشهر من انسحاب موسكو من صفقة توسطت فيها الأمم المتحدة لتسهيل شحنات الأغذية والأسمدة الأوكرانية والروسية إلى البلدان المحتاجة، فضلا عن اقتراح لإنشاء مراكز نقل وتخزين للحبوب الأوكرانية في أفريقيا.

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