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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مثير للجدل.. الرئيس الأرجنتيني يزور ضريح حاخام متشدد في نيويورك

الرئيس الارجنتيني
الرئيس الارجنتيني في نيويورك

يواصل الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي، الثلاثاء، زيارته إلى الولايات المتحدة، إذ من المقرر أن يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في واشنطن، كما يلتقي كبار مسؤولي وزارة الخزانة، لبحث أولويات السياسة الاقتصادية لإدارته، وذلك بعدما زار قبر حاخام يهودي متشدد في نيويورك.

ومن غير المقرر أن يلتقي خافيير ميلي مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والذي يسافر إلى ولاية جورجيا، الثلاثاء، لحضور حفل تأبين السيدة الأولى السابقة روزالين كارتر، ومن ثم إلى كولورادو؛ بحسب وكالة أسوشيتد برس.

زار الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي، الليبرالي المتشدّد المثير للجدل والذي يعتبر نفسه قريباً جداً من إسرائيل والولايات المتحدة ، ضريح حاخام أرثوذكسي متشدّد في نيويورك أمس الإثنين، بحسب ما أعلنت المؤسسة التابعة لرجل الدين اليهودي الراحل الذي كان شخصية شهيرة واسعة النفوذ.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، نشرت مؤسّسة «كول-لايف» على موقعها الإلكتروني مقطع فيديو ظهر فيه ميلي وهو يصل وسط تصفيق الموجودين إلى مقبرة في حيّ كوينز في نيويورك يرقد فيها الحاخام الأوكراني المولد مناحيم مندل شنيرسون (1902-1994).

واعتمر ميلي القلنسوة اليهودية لدى وصوله صباح الإثنين إلى نيويورك في زيارة خاصة بعيداً عن الإعلام.

وميلي الذي تعتبره وسائل إعلام إسرائيلية شخصية مؤيّدة جداً لإسرائيل ولليهود كان قد أعلن أنّه سيزور قبر هذا الحاخام في نيويورك.

والحاخام الراحل هو الوريث السابع لمؤسس حركة الحباد «لوبافيتش» الحسيدية، إحدى أبرز الجماعات اليهودية الأرثوذكسية المتشدّدة في العالم.

وسبق لميلي أن زار هذا القبر في يوليو.

والأرجنتين هي موطن لأكبر جالية يهودية في أميركا اللاتينية (250 ألف شخص).

وتُعتبر الجالية اليهودية في الأرجنتين من بين الأكبر في العالم خارج إسرائيل، بعد الولايات المتّحدة وفرنسا وبريطانيا.

ومن نيويورك توجّه ميلي الإثنين إلى واشنطن، حيث سيلتقي مستشار مجلس الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، بحسب ما أعلن جون كيربي، المتحدّث باسم هذا المجلس.

كما سيلتقي الرئيس المنتخب مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية وآخرين في صندوق النقد الدولي.

وفاز ميلي في الانتخابات الرئاسية في 19 نوفمبر وسيتولّى منصبه في 10 ديسمبر خلفاً لألبرتو فرنانديز.

وبسبب انخفاض غير مسبوق في احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، تعاني الأرجنتين، ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، لسداد قرض ضخم بقيمة 44 مليار دولار حصلت عليه من صندوق النقد الدولي في 2018.

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