الأرجنتين الأول عالميا ومصر خامس إفريقيا.. تصنيف المنتخبات لشهر نوفمبر

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، التصنيف العالمي للمنتخبات لشهر نوفمبر الجاري.

لم تشهد قائمة العشرة الأوائل دخول أي منتخب جديد، كما ظل منتخب الأرجنتين على القمة ويليه فرنسا.

بينما تراجع المنتخب البرازيلي من المركز الثالث إلى الخامس، بسبب تدهور نتائجه في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وجاءت قائمة المنتخبات العشرة الأوائل كاملة، كالآتي:

1- الأرجنتين

2- فرنسا

3- إنجلترا

4- بلجيكا

5- البرازيل

6- هولندا

7- البرتغال

8- إسبانيا

9- إيطاليا

10- كرواتيا

وعلى المستوى الأفريقي، ظل منتخب المغرب الأول عربيا وأفريقيا، في المركز 13 عالميًا، يليه على المستوى الأفريقي كل من السنغال 20، تونس 28، الجزائر 30، مصر 33، نيجيريا 42، الكاميرون 46، كوت ديفوار 50، مالي 51، وبوركينا فاسو 57.

بينما على مستوى آسيا، جاء المنتخب الياباني في الصدارة 17، ويليه إيران 21 وكوريا الجنوبية 23، وأستراليا 25، ثم السعودية 56.

ويبقى منتخب السعودية خامسا على المستوى العربي بعد كل من المغرب وتونس والجزائر ومصر بتواجده في المرتبة 56، يليه قطر 58، العراق 63، الإمارات 64، عمان 74، البحرين 86.

وشهد تصنيف الفبفا الجديد تقدم منتخب السعودية مركزًا واحدًا بعدما كان في المركز 57 خلال الشهرين الماضيين.

وجاء التغيير في ترتيب المنتخب السعودي، بعدما خاض مباراتين في شهر نوفمبر تحت قيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني، ضمن تصفيات مونديال 2026، فاز في الأولى على نظيره الباكستاني، برباعية نظيفة على أرضه، وبثنائية نظيفة خارج أرضه على نظيره الأردني.