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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يجتمع مع عائلات الرهائن اليوم

صدى البلد

من المقرر أن يلتقي الرئيس جو بايدن مع عائلات ثمانية أمريكيين تحتجزهم حماس منذ هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل.. أكد البيت الأبيض أن الاجتماع سيتم إما شخصيًا أو عبر الإنترنت، مما يوفر فرصة للرئيس لاطلاع العائلات على الجهود المستمرة لتأمين إطلاق سراح أحبائهم.

 

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي لشبكة CNN أن الرئيس بايدن سيضمن للعائلات أن الولايات المتحدة تظل ثابتة في التزامها بإعادة الرهائن إلى الوطن. ويأتي الاجتماع المتوقع الأربعاء في أعقاب مكالمات دبلوماسية بين الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان، بهدف تسهيل إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

 

ولعبت الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الولايات المتحدة بالفعل دوراً في تأمين إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة، من بينهم أربعة أميركيين، من خلال دبلوماسية مكثفة.. ومع ذلك، لا يزال ثمانية أمريكيين يعتبرون "في عداد المفقودين"، حيث تناول الاجتماع مخاوف العائلات وأظهر التزام الإدارة المستمر بهذه القضية الحاسمة.

 

وسينضم إلى الاجتماع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ونائب مستشار الأمن القومي جون فاينر، ومسؤولون آخرون، مما يعكس خطورة الوضع. ويمثل هذا أول اجتماع شخصي للرئيس بايدن مع العائلات، مؤكدا على التزام الإدارة بحل وضع الرهائن وتعزيز الحلول الدبلوماسية.

 

يأتي لقاء الرئيس بايدن في أعقاب تصريحات انتقادية صدرت مؤخرا بشأن حكومة اليمين في إسرائيل، حيث أعرب فيها عن أن رئيس الوزراء نتنياهو يواجه قرارا صعبا وسط الأزمة المستمرة.  

حماس إسرائيل بايدن

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