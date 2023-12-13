بايدن ينتقد نتنياهو: القصف العشوائي لغزة يؤثر على الدعم الدولي لـ إسرائيل

وجه الرئيس جو بايدن، انتقادا حادا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وائتلافه خلال حملة لجمع التبرعات في واشنطن.

وأعرب الرئيس الأمريكي، عن قلقه بشأن "القصف العشوائي" الذي تقوم به إسرائيل في غزة، مؤكدا على تأثيره على الدعم العالمي.

دعا بايدن، وفقا لتايمز أوف إسرائيل، إلى تغيير نهج نتنياهو وانتقد معارضة الحكومة لحل الدولتين.

في تصريحاته، خص بايدن بالذكر وزير الأمن القومي بن جفير ووصف الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها "الأكثر يمينية" في تاريخ البلاد.

وشدد على أهمية التمييز بين حماس والسكان الفلسطينيين الأوسع، مؤكدا أنه لا ينبغي أن يعاني كل سكان غزة.

وأكد بايدن على ضرورة قيام إسرائيل بتوحيد المنطقة، مشيراً إلى ممر السكك الحديدية والشحن المخطط له الذي يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا.

وحث نتنياهو على اتخاذ خطوات لتعزيز السلطة الفلسطينية وشدد على فرصة التوصل إلى حل الدولتين.

واعترف بايدن بحق إسرائيل في مهاجمة حماس ومواجهة تهديد وجودي، لكنه شدد على أهمية حماية المدنيين أثناء الصراع. وأشار بايدن أيضًا إلى المحادثات مع نتنياهو بشأن القصف في غزة وحذر من فقدان الدعم الدولي بسبب الأعمال العشوائية.

مع اعترافه باعتماد إسرائيل الأمني على الولايات المتحدة، أشار بايدن إلى الدعم الدولي الأوسع الذي تتمتع به إسرائيل حاليًا، معرض للخطر بسبب الصراع المستمر.