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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 9.7 مليون جنيه.. افتتاح أحدث معصرة زيتون على البارد بجنوب سيناء

فودة خلال الافتتاح
فودة خلال الافتتاح

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود نصار، رئيس جهاز تعمير سيناء، اليوم الأربعاء، معصرة زيتون بوادي ميعر التابع لمدينة طور سيناء، بحضور اللواء وائل مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء، والمهندس ناجي إبراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء.

واشاد محافظ جنوب سيناء، بالمشروعات الخدمية التي يقوم جهاز تعمير سيناء بتنفيذها على أرض المحافظة، خاصة الزراعية التي تهدف إلى توطين بدو جنوب سيناء، وتوفير العديد من فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمحافظة من المحاصيل الزراعية بكافة أنواعها.

وأكد المحافظ، أنه جرى إنشاء هذه المعصللتسهيل على مزارعي انواع الزيتون الخاص بالعصر، خاصة أن جنوب سيناء تشتهر بزراعة الزيتون بكافة أنواعه، ويعد من المحاصيل الاقتصادية الهامة التي تجود زراعته بالمحافظة.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس جهاز تعمير سيناء، إن جهاز  التعمير يسعى دايما للتنمية على أرض سيناء بشكل خاص، وتنفيذ كافة المشروعات التي تخدم المواطن السيناوي، سواء كانت مشروعات سكنية، او طرق، أو زراعية، بهدف توطين البدو، وتوفير حياة كريمة لهم.

وقال  المهندس ناجي إبراهيم، رئيس منطقة تعمير  شمال وجنوب سيناء، إن المعصرة تعمل على البارد لإنتاج أجود أنواع زيت الزيتون، وجرى إنشاؤها على أحدث مستوى على مساحة 425 متر ، بتكلفة 9.7 مليون جنيه، وتعمل بطاقة 600 كيلو في الساعة.

وأوضح أنه يجري بها عصر الزيتون على البارد، من خلال عدة مراحل بداية من مرحلة الفرز ثم الغسيل، وجرش وعصر الزيتون، حتى فصل الماء والزيتون حتى التعبئة.

واكد ان المشروع يتضمن خطوط عصر الزيتون من وحدتين متصلتين ويعملان معا بطريقة اوتوماتيكية لاستقبال الزيتون وجرشه، وفصل الزيتون عن الكسب والماء، كما يضم  وحدة تنظيف الزيتون من أوراق الشجر وغسله، ووحدات استقبال الكسب والماء من فاصل الزيت وطرد المخلفات للخارج، ووحدة فلترة الزيت  باستخدام  ورق الترشيح، ووحدة تعبئة الزيت في زجاجات او صفائح، ووحدة برشمة أغطية الزجاجات أوتوماتيكي، و وحدة لصق التكت على الزجاجات.

افتتاح اكبر معصرة زيتون

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جنوب سيناء افتتاح اكبر معصرة زيتون طور سيناء اللواء خالد فودة

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