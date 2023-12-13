عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخزانة الأمريكية: نثق بقرارات مجلس الفيدرالي الاحتياطي بشأن أسعار الفائدة

صدى البلد

أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ، اليوم الأربعاء، أنها تثق بقرارات مجلس الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.


وأشار وزيرة الخزانة الأميركية إلى التوقع استمرار تراجع التضخم والوصول إلى نسبة 2% في 2024. 
 

ولفتت وزيرة الخزانة الأميركية إلى أن التضخم يواصل التراجع بوتيرة ثابتة.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية أنه لا يوجد خطر مرتفع من دخول الاقتصاد في ركود. 

وأضافت يلين أن الاضطراب في سوق العمل قد استقر بالفعل ولا يوجد ارتفاع كبير في عمليات تسريح العمال، مضيفة إن أسعار البنزين "في انخفاض كبير".

وأعلنت وزيرة الخزانة الأميركية عن توقف تكاليف الإيجار توقفت عن الارتفاع. 

أسعار الفائد الاحتياطي الأمريكي الاضطراب الخزانة الأميركية التراجع الأميركية الارتفاع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

بعد قرار الرئيس.. احذر عقوبة التحرش في العمل والمواصلات العامة

إخلاء سبيل المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بشرط

بعد وصوله 45 جنيهًا|قرار حكومي عاجل لنسف أسعار البصل وهذا موعد التراجع رسميًا

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

شبانة: أين خالد بيبو مما يفعله مترجم كولر؟

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

هداف الدوري المغربي على رادار الأهلي مقابل مليون دولار

موضوعات متعلقة

المقاومة تطلق النيران على نقطة عسكرية لجيش الاحتلال في جبل جرزيم بنابلس

بقذيفة "الياسين 105".. كتائب القسام تستهدف جرافة للاحتلال من طراز "D9"

طوارئ.. الأرجنتين تخفض قيمة عملتها إلى النصف

بعد الاتهامات الموجهة إليه..هانتر بايدن: والدي ليس له علاقة مالية بشركاتي وأعمالي

بفيلم وثائقي.. السفارة التركية تحيي ذكرى الأميرة قدرية ابنة السلطان حسين كامل

كتائب القسام تستهدف غرفتين لقيادة الاحتلال في المحور الجنوبي بقطاع غزة

ترشيحاتنا

اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال ومقاتلي حماس في غزة

معرفة السبب نصف العلاج .. بحث جديد عن مداخل الإصابة بمرض الزهايمر

النهاية تلوح في الأفق .. نتنياهو يخوض معركة مصيرية

هيئة الأسرى الفلسطينية: استشهاد 6 معتقلين بسجون الاحتلال

«أمر غير عادي».. ماذا طلب بايدن من نتنياهو بخصوص حرب غزة؟ |فيديوجراف

أمريكا تعلن عن اتخاذ إجراء عقابي ضد مسئولي حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج جريء.. بوسي تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول تفاح الاخضر على الريق ؟

بحضور نجوم الفن والشخصيات العامة|تشييع جثمان زوج إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة السابقة

لوك جديد .. آيتن عامر تثير الجدل بصورها| شاهد

فيديو

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع الثلاثي الموقوف.. وهذا موقف معتمد جمال| فيديوجراف

تحذير عاجل من الأرصاد | سقوط أمطار على 13 محافظة

مفاجأة في سعر الذهب عيار 21.. وهذا سعر الدولار الرسمي | فيديو

بسبب مفأجاة ابنتهما.. فيديو يوثق بكاء أب وأم من الفرحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ