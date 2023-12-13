الخزانة الأمريكية: نثق بقرارات مجلس الفيدرالي الاحتياطي بشأن أسعار الفائدة

أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ، اليوم الأربعاء، أنها تثق بقرارات مجلس الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.



وأشار وزيرة الخزانة الأميركية إلى التوقع استمرار تراجع التضخم والوصول إلى نسبة 2% في 2024.



ولفتت وزيرة الخزانة الأميركية إلى أن التضخم يواصل التراجع بوتيرة ثابتة.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية أنه لا يوجد خطر مرتفع من دخول الاقتصاد في ركود.

وأضافت يلين أن الاضطراب في سوق العمل قد استقر بالفعل ولا يوجد ارتفاع كبير في عمليات تسريح العمال، مضيفة إن أسعار البنزين "في انخفاض كبير".

وأعلنت وزيرة الخزانة الأميركية عن توقف تكاليف الإيجار توقفت عن الارتفاع.