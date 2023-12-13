استشهاد شخصين في قصف إسرائيلي على بلدة ياطر جنوبي لبنان

استشهد شخصين، اليوم الأربعاء، في غارات إسرائيلية استهدفت أحد المنازل في بلدة ياطر جنوبي لبنان.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط 13 شهيدًا وعدد من الإصابات في قصف الاحتلال لمنزلين في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 18.608 شهيد و 50.594 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وذكرت الصحة في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز عددًا من الكوادر الطبية على رأسهم مدير، مستشفى كمال عدوان د. أحمد الكحلوت للاستجواب تحت التعذيب وحرمانهم من الطعام والشراب وقد اخلت سبيل عدد منهم ثم اطلقت عليهم النار مما أدى إلى إصابة 5 من الطواقم والجرحى والنازحين.

كما شدّدت قوات الاحتلال حصار واستهداف مستشفى كمال عدوان واطلاق النار باتجاه غرف المرضى والساحات وتمنع عن الماء والطعام والكهرباء ونخشي وفاة 12 طفلاً في عناية الأطفال نتيجة تركهم بلا حليب وبدون أجهزة دعم الحياة.