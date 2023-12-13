البورصة تربح 58 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم.. وخبير يكشف السبب

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

مؤشر البورصة يقفز 3%

البورصة تربح 58 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خبير: الأداء الإيجابي للأسهم القيادية سبب الارتفاع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستمثرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 24121 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 28878 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 10261 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 5165 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 7489 نقطة.



البورصة تربح مليارات في ختام التعاملات



اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات محققة أرباحا قياسية حيث ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة حوالي 58 مليار جنيه ليستقر عند مستوى 1.668 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.92% ليغلق عند مستوى 24773 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.44% ليغلق عند مستوى 29804 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 10546 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 5279 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 7670 نقطة.

الأداء الإيجابي للأسهم

ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي (EGX30) بشكل ملحوظ عند إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ارتفع بنسبة 2.92% أي بمقدار 702.26 نقطة، ووصل عند الإغلاق إلى مستوى 24773.92 نقطة، وفق حسام عيد خبير أسواق المال.

وأضاف خبير أسواق المال ان ارتفاع مؤشر البورصة جاء بفضل الأداء الإيجابي للأسهم القيادية واهتمام المؤسسات المالية المصرية والأجنبية بالشراء وتحسين مراكزهم المالية مع قرب المؤشر من مستوى الدعم الرئيسي عند 24000 نقطة.

ولفت إلى أن المؤسسات المالية العربية كانت تميل نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

وبالنسبة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (EGX70)، أوضح حسام عيد أنه شهد أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا في هذه الجلسة، حيث ارتفع بمقدار 157.30 نقطة وأغلق عند 5279 نقطة وتم تحقيق هذا الارتفاع بفضل الأداء الإيجابي للأسهم الصغيرة والمتوسطة واهتمام المستثمرين الأفراد العرب بالشراء وزيادة مراكزهم المالية قرب مستوى الدعم الرئيسي عند 5100 نقطة.

وأكد أن الأداء الإيجابي والصعود في الأسهم القيادية والأسهم الصغيرة والمتوسطة يُشير إلى اتجاه تدريجي نحو اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي لكل من EGX30 وEGX70، وهما 25000 نقطة و5300 نقطة على التوالي.

البورصة تغرم شركتين

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية توقيع التزام مالي بقيمة 5 آلاف جنيه على كل من شركة القاهرة للإسكان والتعمير وشركة العربية لحليج الأقطان.

وتم اتخاذ هذا القرار بناءً على تكرار مخالفة الشركتين لأحكام المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة تنبيه بعض الشركات الأخرى، وهي بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وبالم هيلز للتعمير، والبنك المصري الخليجي، والدولية للمحاصيل الزراعية، لمراعاة الفقرة الأخيرة من المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في المستقبل.

البورصة تنذر 8 شركات

وأنذرت اللجنة أيضًا 8 شركات أخرى، وهي جلاكسو سميثكلاين، وسبيد ميديكال، ومصر للزيوت والصابون، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، ومطاحن شرق الدلتا، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، ومطاحن مصر الوسطى، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، لمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية في المستقبل.