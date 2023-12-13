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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: أكثر من خمسمائة مسجد لختم القرآن الكريم دوريًا

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

نشرت وزارة الأوقاف، أسماء المجموعة الثانية من المساجد المشاركة في برنامج "صحح قراءتك" بعدد (196) مسجدًا جديدًا ، ليصل إجمالي عدد المساجد المشاركة في برنامج "صحح قراءتك" (573) مسجدًا .

أكثر من خمسمائة مسجد لختم القرآن الكريم دوريًا

وستكون المشاركة مفتوحة لجمهور المصلين بقراءة ربع حزب من القرآن الكريم بنظام المصحف المعلم من أول سورة الفاتحة فسورة البقرة إلى سورة الناس ، بحيث يقرأ الإمام الآية أو ما تيسر منها ويردد الحاضرون خلفه ، وعند ختم القرآن الكريم يتم الشروع فورًا في الختمة الثانية ، فالثالثة إلى ما شاء الله .

علمًا بأن المشاركة متاحة للمساجد الكبرى التي لها أئمة متميزون مع إتقان التلاوة بحسن الأداء الصوتي، فعلى المديريات الراغبة في التوسع في مساجد ختم القرآن الكريم مخاطبة رئيس القطاع الديني بطلبها لدراسته واتخاذ القرار المناسب بشأنه، والمساجد الجديدة هي اضغط هنا

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مراكز الثقافة الإسلامية

أسفرت التصفيات النهائية للمسابقة الثقافية الكبرى بين الدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2023/2024م على المراكز الأولى عن الآتي:

• فاز بالمركز الأول: مركز الثقافة الإسلامية (بالبحيرة)، وجائزته (خمسون ألف جنيه)، تخصص خمسة آلاف جنيه منها لعميد المركز، وثلاثة آلاف جنيه منها لمدير المديرية التابع لها المركز، وألفا جنيه منها لمدير المركز، وثمانية آلاف جنيه منها لكل متسابق.

• وفاز بالمركز الثاني: مركز الثقافة الإسلامية (بالعريش محافظة شمال سيناء)، وجائزته (ثلاثون ألف جنيه) ، تخصص ثلاثة آلاف جنيه منها لعميد المركز، وألفا جنيه منها لمدير المديرية التابع لها المركز ، وألف جنيه منها لمدير المركز ، وأربعة آلاف جنيه منها لكل متسابق.

• وفاز بجائزة أفضل متسابق في التصفيات النهائية الدارسة: (رشا يوسف نعيم يوسف) من مركز الثقافة الإسلامية (بالعريش محافظة شمال سيناء) بجائزة قدرها 2000 جنيه .

• هذا وقد وجه أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصرف جائزة استثنائية لمركز الثقافة الإسلامية (بالعجمي محافظة الإسكندرية) قدرها عشرة آلاف جنيه بواقع 2000 جنيه لكل متسابق.

كلف أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ/ محمود محمد أحمد الأبيدي بأداء خطبة الجمعة القادمة 15/ 12/ 2023، التي سينقلها التليفزيون المصري والإذاعة المصرية من مسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر، وموضوعها : "نداءات القرآن الكريم للرسول (صلى الله عليه وسلم)".

الأوقاف وزارة الأوقاف صحح قراءتك القران الكريم ختم القرآن الكريم سورة البقرة مساجد ختم القرآن الكريم مراكز الثقافة الإسلامية

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