عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أبرزها 2088 حلقة تحفيظ للقرآن الكريم.. ننشر حصاد أوقاف أسوان في 2023

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

كشفت مديرية أوقاف أسوان عن حصادها خلال عام 2023م، والذي تضمن افتتاح (31) مسجدًا منها (24) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و(7) مساجد صيانة وتطويرًا (6) مساجد تحصل على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة ( أ )

ننشر حصاد أوقاف أسوان في 2023

عقد (6146) مقرأة للأئمة والأعضاء والجمهور والنموذجية والسيدات والواعظات، وعقد ( 2088 ) حلقة تحفيظ للقرآن الكريم على مستوى المديرية، و(104) حلقة في التحفيظ عن بُعد، وعقد عدد ( 13 ) أمسية ابتهالية، ( 36 ) قافلة دعوية و( 27 ) أسبوعًا ثقافيًّا رئيسي، وأكثر من 668 مجلس إقراء وإفتاء وندوة علمية، ( 1629 ) درسًا ضمن برنامج المنبر الثابت.

كما نجحت مديرية أوقاف أسوان في ضم (4128) مسجد للمشاركة في البرنامج الصيفي للطفل بعدد إجمالي اللقاءات ( 20640)، تنفيذ ( 15 ) دورة للائمة والإداريين، توزيع ( 16 ) طنًّا من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف، و50ألف شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية.

حققت مديرية أوقاف أسوان خلال عام 2023م عددًا من الإنجازات في مجال الدعوة، وخدمة القرآن الكريم، وعمارة بيوت الله (عز وجل)، والبر وخدمة المجتمع، على النحو التالي:

أولا : الإنجازات الدعوية

1. القوافل الدعوية :

سيرت مديرية أوقاف أسوان عدد ( 36 ) قافلة دعوية خلال العام المالي 2023/2024، وبيانها كالتالي :

‌القوافل المشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف:

• تم تسيير عدد ( 5 ) قافلة مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف:

القوافل الخاصة بوزارة الأوقاف :

• تم تسيير عدد ( 24 ) قافلة دعوية أسبوعية في خطبة الجمعة بالإدارات الفرعية.

• تم تسيير عدد ( 2 ) قافلة للواعظات بمديريات ( الفيوم، الدقهلية، المنيا، القليوبية، القاهرة، الجيزة، أسوان، الإسماعيلية ).

2. الأسابيع الدعوية والثقافية :

• تم تنفيذ عدد ( 27 ) أسبوعًا ثقافيًّا رئيسي، حيث يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالمديرية.

3. مجالس الإقراء والندوات العلمية :

• تم تنفيذ عدد ( 620 ) مجلس إقراء على مستوى المديرية.

4. مجالس الإفتاء والندوات الإفتائية :

تم تنفيذ عدد ( 48 ) مجلس إفتاء وندوة إفتائية، على النحو التالي :

• عدد ( 48 ) مجلس إفتاء وندوة إفتائية للأئمة المتميزين، على مستوى المديرية.

• عدد ( لا يوجد ) مجلس إفتاء للواعظات على مستوى الجمهورية.

افتتاح 31 مسجدا.. الأوقاف تعدد إنجازاتها في محافظة أسوان

افتتاح 76 مسجدا.. الأوقاف تستعرض إنجازاتها في محافظة سوهاج

5. المنبر الثابت:

• تم تنفيذ عدد ( 1629 ) درسًا من برنامج المنبر الثابت، وذلك بعدد ( 492 ) مساجد على مستوى المديرية

6. الدروس المنهجية :

تم تنفيذ عدد ( 1488 ) درس منهجي

7. البرنامج الصيفي :

• تم تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بعدد ( 4128 ) مسجد على مستوى الجمهورية، بواقع ( 3 ) لقاءات أسبوعيًّا بكل مسجد بإجمالي اللقاءات ( 20640 ).

ثانيًا : المقارئ والمسابقات القرآنية والأمسيات والابتهالات الدينية

1. المقارئ القرآنية:

عقدت مديرية أوقاف أسوان عدد ( 6146 ) مقرأة خلال العام 2023، على النحو التالي:

• مقارئ الأئمة : وعددها ( 27 ) مقرأة، وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد ( 945 ) مقرأة على مستوى الجمهورية.

• مقارئ الأعضاء : وعددها ( 17 ) مقرأة، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد ( 936 ) مقرأة على مستوى الجمهورية.

• مقارئ الجمهور : وعددها ( 84 ) مقرأة، وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة، تم عقد عدد ( 4212 ) مقرأة على مستوى الجمهورية.

• المقارئ النموذجية : وعددها ( 1 ) مقرأة، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد ( 53 ) مقرأة على مستوى الجمهورية.

2. مكاتب التحفيظ:

تم عقد عدد ( 2088 ) حلقة تحفيظ على مستوى الجمهورية، وبيانها كالتالي :

• مكاتب التحفيظ على درجة : وعددها ( 7 )، وتعقد يوميًّا من الساعة 8 ص 

عصرًا عدا الجمعة والسبت، بواقع ( 2088 ) حلقة تحفيظ.

3. التحفيظ عن بعد :

• التحفيظ عن بعد : وعدد حلقاتها ( 104 ) حلقة تحفيظ، تعقد يوميا حسب الجدول المعد لذلك، وتم عقد ( 104 ) حلقة.

4. الأمسيات الابتهالية :

• الأمسيات الابتهالية : وتعقد 4 مرات شهريًّا، تم عقد عدد ( 13 ) أمسية ابتهالية خلال الفترة المذكورة.

5. المسابقات القرآنية :

• عقد مسابقة حفظ القرآن الكريم تحت 18 سنة.

• عقد الاختبارات الأولية المؤهلة للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

• عقد مسابقة عضوية المقارئ القرآنية.

• بدء اختبارات مسابقة القراءات القرآنية.

• بدء اختبارات مسابقة عضوية المقارئ النموذجية.

• بدء اختبارات مسابقة الأصوات الذهبية في القرآن الكريم والابتهالات الدينية.

ثالثًا: في مجال التدريب والتثقيف والإصدارات العلمية

1. التدريب والتثقيف

• تم تنفيذ الدورة التدريبية للعمال الجدد بالمديريات الإقليمية لعدد ( 29 ) عاملًا.

رابعًا: في مجال عمارة المساجد

• في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى حققت وزارة الأوقاف أرقامًا قياسية متعددة في افتتاحات المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف والتي بلغت خلال هذا العام الحالي ( 31 ) مسجد، منها ( 24 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 7 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

• حصول ( 6 ) مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة ( أ ).

• تم فرش ( 43 ) مسجدًا، بكمية فرش بلغت ( 12543 ) مترًا من السجاد

خامسًا: في مجال البر وخدمة المجتمع

• تم صرف ( 230400 ) ملايين جنيه من باب القرض الحسن بدون أي مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى.

• تم توزيع ( 16 ) طنًّا من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف، تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشتركة من الأوقاف والمحافظات والتضامن الاجتماعي.

• تم توزيع عدد ( 50000 ) شنطة من السلع الغذائية تم توزيعها بالتنسيق مع مديرية التضامن.

أوقاف مديرية أوقاف أسوان مجال الدعوة خدمة القرآن الكريم القوافل الدعوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

إخلاء سبيل المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بشرط

بعد وصوله 45 جنيهًا|قرار حكومي عاجل لنسف أسعار البصل وهذا موعد التراجع رسميًا

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

تحرك عاجل من مصر في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

غيروا الملابس.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن حالة الجو

بينها القاهرة| أمطار تضرب تلك المناطق خلال ساعات..والأرصاد تُحذر من هذا الأمر

موضوعات متعلقة

افتتاح 76 مسجدا.. الأوقاف تستعرض إنجازاتها في محافظة سوهاج

بالأسماء.. الأوقاف تعتمد 28 خطيبا بالمكافأة من المحالين للمعاش

ترشيحاتنا

محاولة يائسة لتعويض خسائره.. الجهاد الإسلامي تعلق علي جرائم الاحتلال في جنين

العراق ينسحب من مؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

المتحدث باسم حركة فتح: المخطط الصهيوني يهدف لعدم وجود فلسطين

بعد قرار الرئيس.. احذر عقوبة التحرش في العمل والمواصلات العامة

هداف الدوري المغربي على رادار الأهلي مقابل مليون دولار

الحرب والمرض يحاصران سكان غزة.. من ينقذ أهالي القطاع من الخبيثين؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد .. آيتن عامر تثير الجدل بصورها| شاهد

ملابس جريئة.. مي عمر تثير ضجة بظهورها| شاهد

تعرض لحادث غريب قبل 175 عامًا.. العلماء يعيدون بناء وجه فينياس جيج| شاهد

كاجوال لافت.. زوجة ماجد المصري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع الثلاثي الموقوف.. وهذا موقف معتمد جمال| فيديوجراف

تحذير عاجل من الأرصاد | سقوط أمطار على 13 محافظة

مفاجأة في سعر الذهب عيار 21.. وهذا سعر الدولار الرسمي | فيديو

بسبب مفأجاة ابنتهما.. فيديو يوثق بكاء أب وأم من الفرحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ