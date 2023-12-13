خالد الجندي: لو فعلنا هذا الأمر سنتقذ المجتمع من أخطاء كثيرة |فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن سيدنا آدم تاب إلى الله سبحانه وتعالى ولم يجادله عندما أكل من الشجرة التي نهاه الله أن يأكل منها هو وزوجته، ولم يختلق أعذارا ليدافع بها عن نفسه.

خالد الجندي: لو فعلنا هذا الأمر سنتقذ المجتمع من أخطاء كثيرة

أضاف خالد الجندي خلال حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال" من برنامج "لعلهم بفقهون" المذاع عبر شاشة "dmc"، أن سيدنا آدم كان يقدر على الدفاع عن نفسه فيقول لله أن النفس أمارة بالسوء أو أن الشيطان غواه، لافتا: "كان ممكن سيدنا آدم يقول إبليس عصى هي جت عليا أنا".

أشار خالد الجندي إلى أن سيدنا آدم كان لديه العديد من الأعذار المقنعة لكنه لم يقولها، وعمل عملا يدل على رقي منزلته وارتفاع درجته، وعظيم نبوته، فقد نسب الظلم إلى نفسه وأقر بالخطأ وأنه هو من فعل ذلك دون ضغط أو إكراه.

أوضح أن هذه أول تجربة بشرية في تاريخ الصواب والخطأ، فقد اعترف سيدنا آدم وقال (قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ)، مشيرا إلى إننا إذا فعلنا مثله كنا رُحمنا مثله، وسننقذ المجتمع من أخطاء كثيرة.

ربيع الغفير: حب الوطن ليس أمر سياسي وإنما شعيرة دينية

قال الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن كثير من الناس يزن أن حب الوطن سياسي فقط، رغم إنه شعيرة دينية، وفطرة إنسانية، لافتا إلى أنه قيل قديما إذا أردت معرفة أصل ومعدن الرجل، انظر إلى مدى حنينه إلى وطنه.

وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف: "العرب قديما كانوا مرتبطين باوطانهم لدرجة لا عقل لها، لدرجة انهم كانوا ياخذون حفنة من تراب الوطن فى حال غربتهم عنهم، وهذا دلالة على كرم المعدن وطيب الأصل".

وتابع: "أي انسان ليس لديه حنين الى وطنه الذى تربي فيه، فهو محتاج للكشف عن حالته النفسية، فحب الوطن شغيرة دينية ذكرها القران الكريم، ولفت ان علاقة خروج الانسان مكرها من وطنه كمثل خروج الروح من الجسد"، مستشهدا بقول الله تعالى: "وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا".