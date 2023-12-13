عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: لو فعلنا هذا الأمر سنتقذ المجتمع من أخطاء كثيرة |فيديو

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن سيدنا آدم تاب إلى الله سبحانه وتعالى ولم يجادله عندما أكل من الشجرة التي نهاه الله أن يأكل منها هو وزوجته، ولم يختلق أعذارا ليدافع بها عن نفسه.

خالد الجندي: لو فعلنا هذا الأمر سنتقذ المجتمع من أخطاء كثيرة

أضاف خالد الجندي خلال حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال" من برنامج "لعلهم بفقهون" المذاع عبر شاشة "dmc"، أن سيدنا آدم كان يقدر على الدفاع عن نفسه فيقول لله أن النفس أمارة بالسوء أو أن الشيطان غواه، لافتا: "كان ممكن سيدنا آدم يقول إبليس عصى هي جت عليا أنا".

أشار خالد الجندي إلى أن سيدنا آدم كان لديه العديد من الأعذار المقنعة لكنه لم يقولها، وعمل عملا يدل على رقي منزلته وارتفاع درجته، وعظيم نبوته، فقد نسب الظلم إلى نفسه وأقر بالخطأ وأنه هو من فعل ذلك دون ضغط أو إكراه.

أوضح أن هذه أول تجربة بشرية في تاريخ الصواب والخطأ، فقد اعترف سيدنا آدم وقال (قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ)، مشيرا إلى إننا إذا فعلنا مثله كنا رُحمنا مثله، وسننقذ المجتمع من أخطاء كثيرة.

ربيع الغفير: حب الوطن ليس أمر سياسي وإنما شعيرة دينية

قال الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن كثير من الناس يزن أن حب الوطن سياسي فقط، رغم إنه شعيرة دينية، وفطرة إنسانية، لافتا إلى أنه قيل قديما إذا أردت معرفة أصل ومعدن الرجل، انظر إلى مدى حنينه إلى وطنه.

وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف: "العرب قديما كانوا مرتبطين باوطانهم لدرجة لا عقل لها، لدرجة انهم كانوا ياخذون حفنة من تراب الوطن فى حال غربتهم عنهم، وهذا دلالة على كرم المعدن وطيب الأصل".

وتابع: "أي انسان ليس لديه حنين الى وطنه الذى تربي فيه، فهو محتاج للكشف عن حالته النفسية، فحب الوطن شغيرة دينية ذكرها القران الكريم،  ولفت ان علاقة خروج الانسان مكرها من وطنه كمثل خروج الروح من الجسد"، مستشهدا بقول الله تعالى: "وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا". 

خالد الجندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية حوار الأجيال لعلهم بفقهون النفس أمارة بالسوء شعيرة دينية جامعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

بعد طرح لتر اللبن بـ29 جنيها.. قائمة أسعار 48 سلعة مخفضة في التموين

غزة والدولار وقرض صندوق النقد الدولي.. ملفات تنتظر رئيس مصر الفائز بالانتخابات

إخلاء سبيل المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بشرط

بعد قرار الرئيس.. احذر عقوبة التحرش في العمل والمواصلات العامة

تفاصيل التحقيق مع المطربة بوسي وطليقها بسبب خناقة التجمع.. وقرار عاجل من النيابة

بعد الطلاق| ضرب وتبادل ألفاظ خارجة بين بوسي وهشام ربيع بفندق شهير

شبانة: أين خالد بيبو مما يفعله مترجم كولر؟

موضوعات متعلقة

دار الإفتاء: غدا الخميس أول أيام شهر جمادي الآخرة 1445

معنى ونزعنا ما في صدورهم من غل.. وهل يكون بين أهل الجنة أحقاد؟

إمام التقريب.. 10 محطات في مسيرة الإمام الأكبر محمود شلتوت

أبرزها 2088 حلقة تحفيظ للقرآن الكريم.. ننشر حصاد أوقاف أسوان في 2023

عرس ديمقراطي بلجنتي عثمان بن عفان وبلال بن رباح بحدائق أكتوبر

بحضور شيخ الرفاعية.. مسيرة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالغربية|صور

مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية يعقد ندوة حول اليوم العالمي لحقوق الإنسان

بالتنورة والمزمار.. توافد الناخبين والعمال على لجنة عثمان بن عفان بأكتوبر|صور وفيديو

ترشيحاتنا

بعد تجريد فلسطينيين من ملابسهم.. أمريكا تكشف عن تغيير في استراتيجية إسرائيل بغزة

زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو خطير للغاية ولا يمكن أن يستمر في قيادة الحكومة

تزامنا مع انتخابات الرئاسة الأمريكية.. كوريا الشمالية تستعد لإجراء اختبار نووي جديد

وزير الدفاع الإسرائيلي: فقدنا جنودا كثيرين في اشتباكات الشجاعية

بسبب رونالدو .. تريزيجيه على رادار النصر السعودي | وهذا شرط طرابزون

هنية: نرحب بجهود السعودية واللجنة الوزارية العربية الإسلامية لوقف الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربوا بعض في الفندق.. صور أثارت الجدل لـ بوسي وطليقها هشام ربيع

بعد عدم ردها على سؤال "النونو".. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل رفقة زوجها

بمكونات من مطبخك | طريقة عمل شوربة الـ سي فود

بعضلات بطن.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

الوحيد في الوطن العربي.. محمد رمضان يعلن تخطيه الـ18 مليار مشاهدة على تيك توك

تحذير عاجل لـ سكان القاهرة وهذه المحافظات | طقس مختلف

وصل لـ 45 جنيها.. تحرك حكومي عاجل للسيطرة على أسعار البصل

هزيمة إسرائيل.. حمــاس تفضحهم وتكشف حجم الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ