أحمد الخطيب: البيئة السياسية المصرية أصبحت صحية لهذا السبب

أشاد الكاتب الصحفي أحمد الخطيب بالمشاركة الكبيرة للمواطنين في الانتخابات الرئاسية الحالية، مشيرا إلى أن المواطنين خرجوا بالملايين إلى لجان الاقتراع.

وأضاف أحمد الخطيب الكاتب الصحفي، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن البيئة السياسية المصرية أصبحت صحية وباتت صالحة، وغاب الإسلام السياسي وكل العيوب التي كانت موجودة فيها.

وأضاف أحمد الخطيب، أن فلسفة حياد أجهزة الدولة، اتضحت في الانتخابات الرئاسية 2024، متابعا أن خروج التيار الديني أو الإسلام السياسي كان سببا مهما في خروج الانتخابات بمشهد يليق بمصر.

وتعد انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات الرئاسة 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحوّل الديمقراطى والتعدّدية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وجرت الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023، بحيث يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

تضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.