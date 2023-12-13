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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طلعت حرب بنى الاقتصاد.. أستاذ تاريخ: لايمكن أن نغفل بنّاءين عظماء لمصر|فيديو

اقتصاد مصر
اقتصاد مصر

علّق الدكتور محمد عفيفي استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة على قرار الحكومة بإنشاء وسام البناء العظيم قائلا: «قرار سليم يخدم الإبداع والتنمية وطال انتظاره».

وأكد «عفيفي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج «مصر جديدة» الذي يذاع على قناة etc، أن المصري هو البناء الأول والفنان الأصلي وأن فكرة البناء في مصر القديمة مرتبطة بالجمال والإبداع والخلود ففكرة البناء مستمدة من بنائين مصر القدامى العظماء .

وأشار أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إلى أن في تاريخ مصر الحديث لايمكن أن نغفل عن بنائيين عظماء مثل الخديوي إسماعيل، وكذلك علي مبارك وهو مهندس وهو أشرف وخطط وسط البلد ، وطلعت حرب الذي بنى اقتصاد مصر وبنك مصر، وهناك أجانب شاركوا في بناء مصر مثل البارون آلبان الذي بنى مصر الجديدة.

وأوضح أن بناء الدولة ومؤسساتها يعتبر من أهم البنايات ولايمكن أن ننسى في هذا المجال إبراهيم باشا الذي بنى جيش مصر العظيم ويغزو العالم كله ، وطه حسين الذي بنى التعليم المصري العظيم، مشددا علي مبارك والبارون آلبان يستحقان عن جدارة وسام البناء العظيم.

وسام البناء العظيم التنمية مصر طلعت حرب

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