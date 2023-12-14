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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لن تترك صلاة واحدة .. أمين الفتوى ينصح بترديد هذا الدعاء

صدى البلد

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى  بدار الإفتاء المصرية، أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تمكن من قلب الإنسان؛ سيجد أنه يسارع في الخيرات والعبادات التي فرضها الله- تعالى-؛ لتحقيق مصالحنا.

وحذر وسام من خطورة ترك الصلاة، مؤكدا أنها من أكبر الكبائر التي يجب الابتعاد عنها والفرار من ارتكاب أي منها؛ من أجل الفوز بالجنة والسعادة في الدنيا والآخرة، ناصحا بترديد دعاء للمحافظة على الصلاة.

وأضاف أمين الفتوى ، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أن من لا يصلي لاختلاف الأسباب؛ حُرم من تحصيل المصالح والمنافع والخيرات التي أعطاها الله- تعالى- لنا عند الصلاة.

وتابع أمين الفتوى: لذلك ندعو الله سبحانه وتعالى: «اللهم مكن لحب سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، واجعلنا ممن نحسن ذكرك وشكرك وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الرادين يا رب العلمين».

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حكم ترك صلاة الجماعة تكاسلا

قال الشيخ على فخر، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن صلاة الجماعة في المسجد لها ثواب وأجر عظيم، مشيرا أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الإنسان منفردا ب 25 درجة .

واستشهد «فخر» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: هل يأثم من ترك صلاة الجماعة في المسجد كسلا؟ على فضل صلاة الجماعة في المسجد بما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة».

وأشار إلى أن صلاة الإنسان جماعة في بيته لا يأثم عليها الإنسان، وأن حديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» قد ضعفه بعض العلماء، موضحا أن العلماء الذين صححوا الحديث قالوا إن معناه لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد.

وأردف أن صلاة الجماعة في البيت صحيحة لكنها أقل في الثواب من صلاة الجماعة في المسجد.
 

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