بسبب القيادة الذاتية.. تسلا تنهي عام 2023 باستدعاء 2 مليون سيارة

حظيت شركة تسلا بعام رائع من ناحية المبيعات، لكن الأمر الأكثر أهمية هو النهج الذي تتبعه في التعامل مع تكنولوجيا القيادة الذاتية، والتي تخضع لتدقيق تنظيمي وعامة أكثر من أي وقت مضى هذه الأيام. ولحسن الحظ، الإصلاح في طريقه الآن، ولكن ما الذي يبشر به المستقبل؟.

تسلا تنهي عام 2023 باستدعاء 2 مليون سيارة بسبب القيادة الذاتية

ينتهي عامًا آخر دون أن تتحقق ادعاءات إيلون ماسك بشأن تقنيات القيادة الذاتية، كما سينتهي باستدعاء أكثر من مليوني سيارة تسلا في الولايات المتحدة والتي وفقًا لوكالة أسوشييتد برس، وذلك لإضافة بعض الضمانات إلى الطيار الآلي بعد إجراء اختبار وطني تحقيق إدارة السلامة المرورية على الطرق السريعة.

قامت NHTSA بالتحقيق في المشكلات المتعلقة بالطيار الآلي على مدار العامين الماضيين. وفي تقرير السلامة الخاص بها حول الاستدعاء، تقول الوكالة إنه إذا فشل السائق في إدراك عدم تشغيل الطيار الآلي أو أنه يعمل بقدرة محدودة، فقد تكون النتيجة حادثًا أو حادثًا مؤسفًا آخر. في جوهر الأمر، تقول NHTSA أن طريقة الطيار الآلي لضمان انتباه السائقين قد تكون غير كافية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت صحيفة واشنطن بوست تحقيقًا في حوادث الطيار الآلي يستحق القراءة بالكامل. وبعض الحسابات ومقاطع الفيديو التي يعرضها مخيفة جدًا. وهذا هو الاستدعاء الثاني هذا العام لأنظمة القيادة الآلية من شركة تيسلا.

فمن ناحية، تعتبر عمليات التذكير أمرًا جيدًا؛ يكون الأمر إيجابيًا دائمًا عندما يعمل النظام ويتم إصلاح المشكلة. من ناحية أخرى، يعد هذا مجرد تطور آخر في معركة مستمرة بين شركة تسلا، وكل من الجهات التنظيمية الحكومية والفيدرالية حيث أنها تدفع حدود تكنولوجيا القيادة الآلية أكثر من أي شركة تصنيع سيارات ركاب أخرى.

راهن ماسك على مستقبل شركة تسلا على أساس الاستقلالية الكاملة. وبحسب ما ورد فقد تراجع عن إنتاج سيارة كهربائية بأسعار معقولة حتى يمكن تطويرها جنبًا إلى جنب مع سيارة لا تحتاج إلى عجلة قيادة أو دواسات، وقال مرارًا وتكرارًا إن "حل" القيادة الذاتية الكاملة هو "الفرق بين كون تسلا تستحق كل هذا العناء". الكثير من المال أو قيمتها في الأساس صفر."

ولكن بين محاربة كاليفورنيا وتحقيق وزارة العدل والتحديات على مستوى الصناعة حول التكنولوجيا المستقلة على كل المستويات في السنوات القليلة الماضية، يبدو هذا الادعاء منفصلاً أكثر فأكثر عن الواقع كل عام.