غضب واسع في الكونجرس الأمريكي بعد قرار جديد لـ بايدن بشأن إسرائيل

أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن المشرعين الديمقراطيين مستاؤون من موافقة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على بيع قذائف مدفعية لإسرائيل، متجاوزا الكونجرس.

وفي وقت سابق، حجبت إدارة بايدن الموافقة على بيع أكثر من 20 ألف بندقية أمريكية الصنع لإسرائيل؛ بسبب المخاوف بشأن هجمات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لمسئولين أمريكيين لموقع “أكسيوس”.

يشير القرار إلى المخاوف المستمرة بشأن جهود الحكومة الإسرائيلية للحد من العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون.