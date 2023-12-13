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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجارات عنيفة بالحي الشرقي في مدينة جنين

صدى البلد

أفاد المركز الإعلامي الفلسطيني ، اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات عنيفة بالحي الشرقي بمدينة جنين.

وأعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الفلسطينية ، في وقت سابق من اليوم ، خوض مقاتليها اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في العديد من محاور  الاشتباك في شمال غزة والشجاعية وخانيونس.

ومن جانبها، عاودت قوات الاحتلال اقتحام الحي الشرقي بمدينة جنين مع اندلاع اشتباكات في المنطقة.

وقالت وسائل إعلام عربية نقلاً عن مصادر صحفية عبرية، إن أكثر من 800 حالة اعتقال واحتجاز نفذها جيش الاحتلال في مخيم جنين ومحيطه خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأكدت المصادر، أنه تم الإفراج عن قرابة 400 منهم اليوم فقط، خلال الاجتياح الواسع والمستمر لليوم الثاني.

وكشف الهلال الأحمر الفلسطيني، عن أن الوضع بمخيم جنين في تدهور مستمر، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

في سياق متصل أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، أن عناصرها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية راجلة في محاور التقدم بحي الشجاعية شرقي غزة، وأوقعوا جنودها بين قتيل وجريح.

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