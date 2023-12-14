شبانة يكشف تفاصيل اجتماع يانكون مع حراس الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، ان ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي على الاجتماع مع رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحمزة علاء داخل معسكر الفريق استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: يانكون تحدث مع الحراس عن تحركات مهاجمي اتحاد جدة داخل منطقة الجزاء لتشتيت الحراس وترك مساحات للقادمين من الخلف لتسديد الكرات في المرمي".

وأشار إلى أن مدرب الحراس عرض أكثر من مرة الاهداف في مرمي أوكلاند سيتي و طالب من الحراس كيفية التعامل مع الكرات من خلال التركيز مع اللاعب الذي يستحوذ عليها وليس تحركات كريم بنزيما.