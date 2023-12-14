مصرع 27 شخصًا بقصف إسرائيلي على المنازل في رفح بغزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، باستشهد 27 مواطنا على الأقل في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على منازل مواطنين في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات مكثفة على مناطق واسعة في شمال قطاع غزة، وجنوب قطاع غزة، وتحديدا على مدينتي خان يونس ورفح، حيث استشهد 27 مواطنا على الأقل في قصف لمنزلي عائلتي عاشور وأبو ضباع في رفح.

كما قصفت مدفعية الاحتلال حيي الدرج والتفاح شرق مدينة غزة، وبلدة جباليا في شمال القطاع.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 18600 شهيد، ونحو 50600 جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وما يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.