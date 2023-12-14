الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة بيت فجار ومخيم عين السلطان بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم بالضفة الغربية، وفقا لنبأ أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان في أريحا بالضفة الغربية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وقالت وسائل إعلام عربية، اليوم الخميس، إن هناك قصفا مدفعيا متواصلا يستهدف منازل عدة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركز جباليا الطبي في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وذكرت قناة “الأقصى” أنه سقط 6 شهداء وعشرات المصابين بقصف صهيوني لمدرسة تؤوي نازحين ببركة الشيخ رضوان بمدينة غزة

وتخوض المقاومة اشتباكات ضارية مع الاحتلال قرب "شارع أحمد ياسين" بمنطقة التوأم شمال غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 18.608 شهيد و50.594 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الصحة في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز عددا من الكوادر الطبية، على رأسهم مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور أحمد الكحلوت للاستجواب تحت التعذيب وحرمانهم من الطعام والشراب، وقد أخلت سبيل عدد منهم ثم أطلقت عليهم النار، ما أدى إلى إصابة 5 من الطواقم والجرحى والنازحين.

كما شددت قوات الاحتلال حصار واستهداف مستشفى كمال عدوان وإطلاق النار باتجاه غرف المرضى والساحات وتمنع عن الماء والطعام والكهرباء، ونخشى وفاة 12 طفلاً في عناية الأطفال نتيجة تركهم بلا حليب وبدون أجهزة دعم الحياة.