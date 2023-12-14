عميد إعلام الأزهر: العلاقات بين مصر والكونغو الديمقراطية ضاربة في أعماق التاريخ|فيديو

قال الدكتور رضا عبد الواجد، عميد إعلام الأزهر، إن العلاقات بين مصر والكونغو أتت فى إطار التوجه الصحيح نحو ضرورة وحتمية توجه مصر إلى العمق الإفريقي.

وأضاف الدكتور رضا عبد الواجد، عميد إعلام الأزهر، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن قارة إفريقيا تمثل 18% سكان العالم، موضحا أن العلاقات بين مصر و الكونغو الديمقراطية ضاربة في أعماق التاريخ.

وتابع الدكتور رضا عبد الواجد، عميد إعلام الأزهر، أن هناك استثمارات مصرية كثيرة فى هذه الدولة فيما يتعلق بالمجالات الإقتصادية والإستثمار فى الموارد المالية.