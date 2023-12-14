مصرع 10 من ضباط وجنود الاحتلال الإسرائيلي بعبوات ناسفة بحي الشجاعية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا، يفيد أن الفصائل الفلسطينية استهدفت قوة إسرائيلية ومصرع 10 من ضباط وجنود الاحتلال بعبوات ناسفة شديدة الانفجار في حي الشجاعية.

وقالت سرايا القدس، اليوم الخميس، إنها قصفت موقع صوفا والحشود العسكرية في محيطه برشقات صاروخية.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت 4 دبابات إسرائيلية ميركافا و4 ناقلات جند بقذائف "الياسين 105" في منطقة الشيخ الرضوان بمدينة غزة.

وقالت كتائب القسام في وقت سابق، إنها استهدفت جرافة إسرائيلية من نوع D9 بقذيفة "الياسين 105" في تل الزعترشمال قطاع غزة.

كما أعلنت القسام عن استهداف غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.



