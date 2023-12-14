سعر الريال السعودى اليوم الخميس 14-12-2023

يقدم موقع صدي البلد تقريرا حول أسعار الريال السعودي اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 في عدد من البنوك المصريةش، وجاءت أسعار الريال السعودي كالتالي :-

سعر الريال السعودي فى البنك المركزي المصري

8.22 جنيه للشراء.8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء.8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

8.23 جنيه للشراء.8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك البركة

8.03 جنيه للشراء.8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء.8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك التجاري الدولي

8.18 جنيه للشراء.8.25 جنيه للبيع.