قبل لقاء اتحاد جدة.. كولر يجتمع مع لاعبي خط الهجوم لهذا السبب

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل اجتماع كولر المدير الفني للنادي الأهلي، مع اللاعبين قبل لقاء اتحاد جدة بكأس العالم للأندية.

وكتب عبر فيسبوك: “خاص - كولر عقد جلسة مع لاعبي الخط الهجومي وطالبهم باستغلال انصاف الفرص امام اتحاد جدة غدًا”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تُقام في المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

ويلتقي المارد الأحمر في مباراة من العيار الثقيل مع اتحاد جدة غدا 15 ديسمبر ، فى أولى مبارياته بكأس العالم للأندية