مصرع 16 شخصاً في حادث مروري بفنزويلا.. فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، مقتل 16 شخصاً على الأقلّ في حادث مروري مروّع بفنزويلا.

ووفقا للتقرير، لقي 16 شخصاً على الأقلّ مصرعهم في فنزويلا في حادث سير صدمت خلاله شاحنة لنقل البضائع عدداً من السيارات، حسب ما أعلنت السلطات.

