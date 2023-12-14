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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

جداول امتحانات الترم
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس

يبحث جميع طلاب المدارس بمختلف المراحل والصفوف التعليمية ، حاليًا عن أي تفاصيل رسمية عن جداول امتحانات الترم الاول 2024 ، والتي قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انطلاقها في يناير المقبل .

ومن جانبها .. بدأت مديريات التربية والتعليم في عدد من المحافظات في إعلان جداول امتحانات الترم الاول 2024 في بيانات رسمية على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد ، جداول امتحانات الترم الاول 2024 التي تم اعلانها حتى الآن في بعض المحافظات .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جداول امتحانات الترم الأول 2024 لا تتولى الوزارة مسئولية إعلانها بشكل موحد لجميع الطلاب الموجودين على مستوى الجمهورية، مشددة على أن جداول امتحانات الترم الأول 2024 تتولى إعلانها ووضعها مديريات التربية والتعليم الموجودة في كل محافظة في مصر، أما الوزارة فلا تكون مسئولة إلا عن جدول امتحانات الثانوية العامة وجدول امتحانات الدبلومات الفنية. 

جداول امتحانات الترم الأول 2024 في محافظة جنوب سيناء 

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على جداول امتحانات الترم الاول 2024 للعام الدراسي 2023 / 2024 بمحافظة جنوب سيناء، وذلك وفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على مذكرة العرض من  محمد حامد عقل وكيل الوزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء

وجاءت مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية في جداول امتحانات الترم الأول 2024 كما يلي :

  • الصف الرابع والخامس والسادس (رسمي وخاص) تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 17 يناير 2024 لمدة خمسة أيام
  • مدرسة الفصل الواحد الصف الثاني تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الأحد 14 يناير 2024 لمدة يومين
  • مدرسة الفصل الواحد الصف الثالث تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الإثنين 15 يناير 2024 لمدة ثلاثة أيام
  • مدرسة الفصل الواحد الصفوف الرابع والسادس تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الثلاثاء 16 يناير 2024 لمدة أربعة ايام
  • مدرسة الفصل الواحد الصف الخامس تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الثلاثاء 17 يناير 2024 لمدة خمسة ايام
  • مدرسة الصم وضعاف السمع الصف الرابع والسادس تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 17 يناير 2024 لمدة خمسة أيام
  • مدرسة الصم وضعاف السمع الصف السابع والثامن سمعي تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 17 يناير 2024 لمدة خمسة أيام

وجاءت مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية في جداول امتحانات الترم الاول 2024 كما يلي :

  • الصف الأول والثاني الإعدادي (رسمي وخاص) تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 17 يناير 2024 لمدة خمسة أيام
  • الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) تبدأ من الأحد الموافق 21 يناير 2024 وتنتهي الخميس 25 يناير 2024 لمدة خمسة أيام
  • مدرسة الصم وضعاف السمع الصف الأول والثاني الإعدادي تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 17 يناير 2024 لمدة خمسة أيام
  • مدرسة الصم وضعاف السمع الصف الثالث (شهادة إعدادية) تبدأ من الأحد الموافق 21 يناير 2024 وتنتهي الخميس 25 يناير 2024 لمدة خمسة أيام

وجاءت مواعيد امتحانات المرحلة الثانوية في جداول امتحانات الترم الاول 2024 كما يلي :

  • الصف الأول الثانوي العام (رسمي وخاص) تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 24 يناير 2024 لمدة عشرة أيام
  • الصف الثاني الثانوي العام (رسمي وخاص) تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الإثنين 22 يناير 2024 لمدة ثمانية أيام
  • الصف الأول والثاني الثانوي صناعي (فني) تبدأ من الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 17 يناير 2024 لمدة ثمانية أيام
  • الصف الأول والثاني الثانوي تجاري (فني) تبدأ من الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 17 يناير 2024 لمدة ثمانية أيام
  • الصف الأول والثاني الثانوي زراعي (فني) تبدأ من الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 17 يناير 2024 لمدة ثمانية أيام
  • الصف الثاني فندقي (فني ) تبدأ من الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 17 يناير 2024 لمدة ثمانية أيام
  • الصف الأول فندقي (فني ) تبدأ من الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 وتنتهي الخميس 18 يناير 2024 لمدة تسعة أيام
  • مدرسة الصم وضعاف السمع الصف الأول سمعي (فني ) تبدأ من الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 وتنتهي الثلاثاء 16 يناير 2024 لمدة سبعة أيام
  • مدرسة الصم وضعاف السمع الصف الثاني سمعي (فني ) تبدأ من السبت الموافق 13 يناير 2024 وتنتهي الأربعاء 17 يناير 2024 لمدة خمسة أيام

وكانت قد حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن موعد  امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2023 / 2024 

فبشأن موعد امتحانات نصف العام 2024 .. قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء  امتحانات الترم الاول 2024 الأحد 14 يناير 2024 .

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد  امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب التعليم الفني ، حيث تقرر بدء  امتحانات الترم الاول 2024 لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد  امتحانات الترم الاول 2024 المعلن من الوزارة ، يشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس
امتحانات الترم الأول 2024 امتحانات الترم الاول الترم الاول 2024 جداول امتحانات الترم الاول 2024

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