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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يقدم موقع صدي البلد تقريرا حول أسعار الفراخ والبيض اليوم  الخميس 14 ديسمبر 2023 بالأسواق ، وجاءت الأسعار كالتالي:-

 

أسعار الفراخ  "الساسو - البلدي - البيضاء"

تراوحت أسعار لحوم أمهات الدواجن البيضاء بمحلات التجزئة بين 60 و62 جنيهًا للكيلو والدواجن البلدي بسعر 120 جنيهًا، والساسو بـ100 جنيه، بينما سجلت أسعار البط البلدي 100 جنيه.

 

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سعر البانيه 

تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 25 و26 جنيهًا، وسجل الكتكوت «ساسو» 20 و21 جنيهًا، أما سعر البانيه تراوح بين 160 إلى 180 جنيهًا.

أسعار البيض 

سجل سعر البيض الأبيض نحو 115 جنيهًا للكرتونة ويصل السعر للمستهلك 125 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر نحو 115 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 125 جنيهًا، والبيض البلدي 131 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك بـ 155 جنيهًا.

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أسعار الدواجن المجمدة

سجل سعر الدواجن المجمدة 100 جنيه في المزرعة و105 جنيهات للمستهلك

ويبلغ إنتاج مصر من بيض المائدة نحو 14 مليار بيضة.

سعر البانية أسعار الفراخ والبيض أسعار الفراخ الساسو البلدي اسعار البيض أسعار الدواجن المجمدة

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